Akcija "Štednja": Upad FUP-a u Federalno ministarstvo finansija, dvoje uhapšenih

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP), pod direktnim nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, započeli su rano jutros realizaciju operativno-taktičke akcije pod kodnim nazivom "Štednja".

FUP, policija, specijalci Izvor: BHRT

U fokusu istrage su nezakonitosti počinjene u postupku isplate stare devizne štednje, a aktivnosti se provode na ukupno pet lokacija na području tri kantona: Sarajevskog, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog.

Posebnu pažnju javnosti privukao je upad istražitelja u službene prostorije Federalnog ministarstva finansija u Sarajevu, gdje se vrši izuzimanje dokumentacije i pretresanje radnih prostorija. Kako javljaju sarajevski mediji, ove radnje su direktno povezane sa sumnjama u sistemske zloupotrebe prilikom verifikacije i isplate štednih uloga.

Iz Federalne uprave policije potvrđeno je da su tokom akcije uhapšene dvije osobe. Oni se terete za ozbiljna koruptivna krivična djela koja su oštetila budžet ili same korisnike štednje.

"Osumnjičena lica se sumnjiče za izvršenje krivičnih djela 'Zloupotreba položaja ili ovlaštenja' i 'Pomaganje'. Istraga se provodi u vezi sa nezakonitostima učinjenim u postupku isplate stare devizne štednje", saopšteno je iz FUP-a.

