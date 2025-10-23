logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sumnja na finansijski kriminal: FUP traži prljav novac ubačen u legalne tokove

Sumnja na finansijski kriminal: FUP traži prljav novac ubačen u legalne tokove

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Po nalogu i pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo, pripadnici Federalne uprave policije (FUP) jutros su započeli pretres na tri lokacije u sarajevskoj opštini Novi Grad. Akcija se sprovodi zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela pranje novca.

FUP, policija, specijalci Izvor: BHRT

Kako je saopšteno iz Tužilaštva KS, cilj pretresa je pronalazak novca za koji se sumnja da je stečen nezakonito, a zatim ubačen u legalne finansijske tokove u Bosni i Hercegovini.

Pretresima su obuhvaćene fizičke osobe, a više informacija o osumnjičenima biće dostupno tokom dana, nakon završetka operativnih aktivnosti FUP-a.

Podsjetimo, pripadnici Federalne uprave policije juče su u okviru operativne akcije "Barut" uhapsili nekoliko osoba osumnjičenih za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi sa postupkom prodaje imovine PS "Vitezit" Vitez u stečaju, namijenjenu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Akcija je realizovana pod nadzorom postupajućeg tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH (POSKOK).

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kanton Sarajevo pretresi FUP

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ