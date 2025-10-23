Sumnja na finansijski kriminal: FUP traži prljav novac ubačen u legalne tokove

Po nalogu i pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo, pripadnici Federalne uprave policije (FUP) jutros su započeli pretres na tri lokacije u sarajevskoj opštini Novi Grad. Akcija se sprovodi zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela pranje novca.

Izvor: BHRT

Kako je saopšteno iz Tužilaštva KS, cilj pretresa je pronalazak novca za koji se sumnja da je stečen nezakonito, a zatim ubačen u legalne finansijske tokove u Bosni i Hercegovini.

Pretresima su obuhvaćene fizičke osobe, a više informacija o osumnjičenima biće dostupno tokom dana, nakon završetka operativnih aktivnosti FUP-a.

Podsjetimo, pripadnici Federalne uprave policije juče su u okviru operativne akcije "Barut" uhapsili nekoliko osoba osumnjičenih za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi sa postupkom prodaje imovine PS "Vitezit" Vitez u stečaju, namijenjenu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Akcija je realizovana pod nadzorom postupajućeg tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH (POSKOK).