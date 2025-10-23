Sumnja na finansijski kriminal: FUP traži prljav novac ubačen u legalne tokove

Po nalogu i pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo, pripadnici Federalne uprave policije (FUP) jutros su započeli pretres na tri lokacije u sarajevskoj opštini Novi Grad. Akcija se sprovodi zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela pranje novca.
Kako je saopšteno iz Tužilaštva KS, cilj pretresa je pronalazak novca za koji se sumnja da je stečen nezakonito, a zatim ubačen u legalne finansijske tokove u Bosni i Hercegovini.
Pretresima su obuhvaćene fizičke osobe, a više informacija o osumnjičenima biće dostupno tokom dana, nakon završetka operativnih aktivnosti FUP-a.
Podsjetimo, pripadnici Federalne uprave policije juče su u okviru operativne akcije "Barut" uhapsili nekoliko osoba osumnjičenih za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.
Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi sa postupkom prodaje imovine PS "Vitezit" Vitez u stečaju, namijenjenu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.
Akcija je realizovana pod nadzorom postupajućeg tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH (POSKOK).