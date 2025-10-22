Policija FBiH pokrenula akciju "Barut" zbog sumnjive prodaje "Vitezita"

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) jutros su, po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine – POSKOK-a, započeli operativnu akciju kodnog naziva "Barut", usmjerenu na sumnjivu prodaju nekadašnjeg giganta namjenske industrije "Vitezit".

Izvor: BHRT

Akcija se sprovodi na više lokacija u Srednjobosanskom kantonu, a prema dostupnim informacijama, četiri osobe su uhapšene u Vitezu, Bugojnu i Travniku. Među uhapšenima su i članovi porodice kontroverznog trgovca oružjem Zvonke Zubaka, koji je ranije stekao dio kompanije "Vitezit", piše Klix.

Policija i istražitelji terensko prikupljaju dokaze s ciljem dokumentovanja krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Istragom su obuhvaćene osobe povezane s prodajom imovine "PS Vitezit doo Vitez", koja je bila u stečaju i namijenjena proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Sumnja se da su određena krivična djela počinjena nakon što je kupac, kompanija "WDG doo Zagreb", preuzeo posjed firme.

U toku su pretresi u firmama "PS Vitez doo" (u stečaju), "WDG doo Vitez", kao i na više drugih lokacija u Srednjobosanskom kantonu.

Svjetski trgovac oružjem

Kompanija "Vitezit" je prije šest godina prodata zagrebačkoj firmi "WDG Produkt", koja se ranije spominjala u aferi vezanoj za ukrajinsko naoružanje. Nekadašnji gigant vojne industrije u BiH postao je tako predmet istrage novog Ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala u FBiH.

Stečaj "Vitezita" obilježile su brojne žalbe i krivične prijave povjerilaca, koji su ukazivali na propuste u procesu, uključujući i sumnje na nezakonitu prodaju državne imovine.