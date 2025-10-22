logo
Zloupotreba i eksplozivi: Uhapšeno više osba zbog sumnjive prodaje "Vitezita"

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Federalne uprave policije su u okviru operativne akcije "Barut" do sada uhapsili četiri osobe osumnjičene za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, saopšteno je iz ove policijske agencije.

FUP, policija, specijalci Izvor: BHRT

Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi sa postupkom prodaje imovine PS "Vitezit" Vitez u stečaju, namijenjenu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, te zbog krivičnih djela za koja se sumnja da su počinjena nakon što je kupac "VDG" Zagreb ušao u posjed ove firme.

Iz Federalne uprave policije ističu da se akcija "Barut" realizuje pod nadzorom Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva.

Pripadnici Federalne uprave policije nastavljaju aktivnosti u ovom predmetu.

