Ova zemlja do 2030. biće četvrta najjača vojna sila na svijetu: Izvoz oružja postao jedan od najbrže rastućih

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Izvoz oružja postao je jedan od najbrže rastućih izvoznih proizvoda Južne Koreje.

Južna Koreja povećava izvoz oružja Izvor: Defense Ministry / Zuma Press / Profimedia

Južnokorejski predsjednik Li Dže-Mjung izjavio je u ponedjeljak da će zemlja do 2030. godine izdvojiti "veći budžet od očekivanog“ za odbranu kako bi izgradila odbrambenu industriju koja će biti četvrta najveća na svijetu.

Li je dao ove izjave na najvećem sajmu oružja u Južnoj Koreji do sada. Južna Koreja je trenutno 10. najveći prodavac oružja na svijetu, prema podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira.

"Postati jedna od četiri vodeće odbrambene industrije nije nemoguć san“, rekao je Li. "Uspostavićemo tehnološki suverenitet fokusirajući investicije na razvoj tehnologija, dijelova i materijala za odbrambeni sektor“, dodao je, prenosi Jutarnji.

Južna Koreja se obavezala da će sa svojim prekomorskim partnerima deliti ne samo sisteme naoružanja već i „tehnologiju i iskustvo u izgradnji temelja industrije“, rekao je Li.

Izvoz oružja postao je jedan od najbrže rastućih izvoznih proizvoda Južne Koreje, posebno nakon ruske invazije na Ukrajinu.

(Mondo)

