Napad nožem u pariskom metrou: Ranjene tri žene, među njima i trudnica, napadač ubrzo uhapšen

Francuska policija uhapsila je muškarca (24) koji je u petak popodne, u razmaku od pola sata, nožem napao i ranio tri žene na liniji 3 pariskog metroa.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Napadi su se dogodili između 16:15 i 16:45 časova na prometnim stanicama "République", "Arts et Métiers" i "Opéra".

Prema informacijama iz policije i tužilaštva, napadač je nasumično birao žrtve. Sve tri žene su zadobile lakše tjelesne povrede, uglavnom u predjelu leđa i butina, i odmah su zbrinute od strane pariskih vatrogasaca.

Svjedoci sa stanice "République" opisuju dramatične scene, navodeći da je jedna od žrtava, za koju policijski izvori tvrde da je u drugom stanju, imala duboku posekotinu na butini uz primetno krvarenje, objavio je list "Le Parizjen"

Nakon napada, osumnjičeni je pobjegao koristeći liniju 8 metroa, ali je policija, zahvaljujući snimcima nadzornih kamera, brzo utvrdila njegov identitet. Riječ je o muškarcu rođenom 2000. godine, koji je odranije poznat službama bezbjednosti po imovinskim deliktima.

Policajci su uspjeli da lociraju njegov mobilni telefon, što ih je odvelo direktno do njegovog doma u predgrađu Sarsel (Sarcelles), gdje je i lišen slobode. Regionalna služba za bezbjednost u saobraćaju (SRT) otvorila je istragu za pokušaj ubistva i namjerno nasilje oružjem.

Isključen terorizam

Iako je događaj izazvao uznemirenost, policijski izvori navode da je teroristički motiv odbačen. Prema trenutnim saznanjima, vjeruje se da je napad djelo psihički nestabilne osobe ili "rastrojenog pojedinca".

Samo dva sata nakon incidenata, život na pogođenim stanicama se vratio u normalu, a linija 3 pariskog metroa nastavila je da saobraća bez zastoja.