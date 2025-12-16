logo
Prvi snimci nakon napada u školi u Moskvi: Dječak ubica obukao majicu sa jezivim natpisom, pa ubadao djecu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Bio je obučen u bijelu majicu na kojoj je crnim slovima bilo ispisano "No Lives Matter".

Prvi snimci nakon napada u školi u Rusiji Izvor: X/@InfoR00M/Printscreen

T. K. (15) uhapšen je u selu Gorki u Rusiji nakon što je, kako se sumnja, ubio dječaka (10), ranio još troje učenika i čuvara škole u jezivom napadu.

Tinejdžer, navodno učenik 9. razreda škole u kojoj je izvršen napad, došao je jutros naoružan i prvo je napao čuvara škole kojeg je isprskao biber sprejem, a potom izbo nožem.

Nakon toga je ušao u samu školu i krenuo da ubada djecu. Prema navodima pojedinih medija, napadač je na glavi imao fantomku, a bio je obučen u belu majicu na kojoj je crnim slovima bilo ispisano "No Lives Matter" (Životi nisu važni).

U ovom trenutku nije poznato da li je nasumično ubadao decu ili je ciljano išao po školi i pokušavao da ubije. Dječak (10) preminuo je od zadobijenih povreda, dok je još troje đaka teško povrijeđeno.

Napadač je, nakon krvavog pira, a kada su policijske snage već upale u školu, uzeo jedno dijete kao taoca i sa njim se zaključao u učionici, držeći mu nož na vratu. Srećom, policija je uspela da razvali vrata i da ga savlada prije nego što je T. K. uspio da povrijedi još neko dijete.

Društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi trenutak kako teško naoružani policajci dječaka ubacuju u patrolno vozilo. Na licu mjesta je veliki broj vozila hitne pomoći i pripadnika policije.

Prema nezvaničnim informacijama, u kući dječaka su pronađeni razni predmeti koji ukazuju na to da je planirao teroristički napad. Navodno je pronađen i eksploziv kućne izrade.

Tagovi

napad Rusija ubistvo

