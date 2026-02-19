logo
Tramp dao posljednji ultimatum Iranu: "Imate rok 10 dana ili ćemo vas bombardovati"

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Tramp dao ultimatum Iranu - imaju rok od 10 dana da postignu sporazum inače ih očekuje bombardovanje.

Tramp dao posljednji ultimatum Iranu Izvor: Joseph Sohm/Liu zishan/Shutterstock/Printscreen/RTS

Američki predsjednik Donald Tramp izdao je poslednji ultimatum Iranu jer ih u suprotnom očekuje bombardovanje, piše britanski "Dejli Mejl". Upozorio je i Iran i sve svjetske lidere da Iran ima rok od 10 dana inače će Sjedinjene Američke Države pokrenuti vojni napad na ovu državu.

"Možda ćemo morati da odemo korak dalje, a možda i ne. Možda ćemo postići dogovor. Saznaćete sve vjerovatno u narednih 10 dana", izjavio je Tramp danas nakon što su propali pregovori o nuklearnom oružju koji su održani u Ženevi u Švajcarskoj.

Sjedinjene Američke Države i Iran imali su pregovore u Ženevi ove nedelje, ali su oni propali jer dve strane nisu pronašle zajednički jezik. Sjedinjene Države su zato izdale rok od 10 dana Iranu sa nadom da će do sporazuma ipak doći, a u međuvemenu Sjedinjene Države gomilaju ratne brodove i nosače aviona blizu obale Irana.

SAD Donald Tramp Iran

