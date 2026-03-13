Povratak "benzinskog turizma": Redovi automobila sa EU tablicama ispred ruskih pumpi

Nagli rast cijena goriva u Evropi, podstaknut eskalacijom krize na Bliskom istoku, doveo je do neobične pojave na granicama Rusije. Sve više građana Evropske unije dolazi u Kalinjingradsku oblast kako bi natočili jeftiniji benzin.

Prema izvještajima više medija, cijene goriva u evropskim državama porasle su u posljednjih desetak dana za između 15 i 20 odsto, što je pokrenulo pravi talas takozvanih "putovanja po benzin". Evropski vozači spremni su da provedu više sati na graničnim prelazima kako bi uštedjeli novac, jer su cijene goriva u ovoj ruskoj enklavi znatno niže nego u susjednim zemljama Evropske unije.

Najveće gužve bilježe se na benzinskim stanicama u pograničnim mestima Mamonovo i Bagrationovsk, gdje se nalaze granični prelazi sa Poljskom. Ispred lokalnih pumpi često se formiraju dugi redovi automobila sa registarskim tablicama država EU.

Razlika u cijenama je značajna. Litar benzina AI-95 u Poljskoj trenutno košta oko 6,1 zlota, odnosno približno 1,5 evra, dok je prije desetak dana bio nešto jeftiniji. U Njemačkoj su cijene još više i premašile su 2,1 evro po litru. Nasuprot tome, na benzinskim stanicama u Kalinjingradu litar istog goriva prodaje se za oko 68 rubalja, što je znatno manje u odnosu na cijene u većem dijelu Evrope.

Iako Kalinjingrad važi za jedan od skupljih regiona unutar Rusije kada je riječ o cijenama goriva, razlika u odnosu na evropsko tržište i dalje je dovoljno velika da privuče kupce iz susjednih zemalja.

Istovremeno, u pojedinim evropskim državama bilježi se najbrži rast cena goriva u posljednje dvije godine. U Njemačkoj su cijene benzina i dizela ove nedjelje ponovo premašile granicu od dva evra po litru, prvi put od 2022. godine, dok su u Holandiji cijene takođe prešle taj prag. Sličan trend zabilježen je i u Velikoj Britaniji, gdje je ubrzanje rasta cijena goriva najizraženije od početka energetske krize prije dvije godine.

Analitičari ukazuju da je rast ciena direktno povezan sa nestabilnostima na svetskom energetskom tržištu i strahom od poremećaja u snabdijevanju naftom uslijed sukoba na Bliskom istoku. U takvim okolnostima, velike razlike u cijenama između susjednih država ponovo su podstakle fenomen "prekograničnog točenja goriva", koji je u Evropi već viđan u vrijeme prethodnih energetskih kriza.

