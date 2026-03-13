Vlada Srbije smanjila akcize na gorivo za 20 odsto, ograničenja na izvoz ostaju na snazi

Akcize su smanjene za 20 odsto. Odluka Vlade je privremena i važi do 15. aprila.

Vlada Srbije donijela je juče Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte.

Na kraju februara, cijena BRENT nafte po barelu na svjetskom tržištu bila je 70,58 dolara, a danas iznosi čak 97,6 dolara po barelu. To je rast od 38,2 odsto za samo dvije nedjelje.

Zbog rasta cijena sirove nafte na svetskom tržištu, država preuzima teret na sebe i smanjuje iznose akciza na bezolovni benzin i dizel.

Akcize će biti smanjene za 20 odsto.

To znači da će akciza na dizel, koja je danas 74,04 dinara po litru, biti smanjena na 59,23 dinara po litru. To je umanjenje od 14,81 dinara po litru.

Akciza na benzin, koja je danas 72 dinara, biće smanjena na 57,6 dinara po litru. To je umanjenje od 14,4 dinara po litru.

Odluka je privremenog karaktera i predloženo je da se primjenjuje počev od danas, zaključno sa 15. aprilom 2026. godine.

U iščekivanju nove licence za rad NIS-a, cijene derivata su za sada pod kontrolom.

Do 19. marta na snazi je zabrana izvoza nafte i naftnih derivata, a Vlada je od te mere izuzela butan, propan i auto-gas.

