logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlada Srbije smanjila akcize na gorivo za 20 odsto, ograničenja na izvoz ostaju na snazi

Vlada Srbije smanjila akcize na gorivo za 20 odsto, ograničenja na izvoz ostaju na snazi

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Akcize su smanjene za 20 odsto. Odluka Vlade je privremena i važi do 15. aprila.

Benzinska pumpa Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vlada Srbije donijela je juče Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte.

Na kraju februara, cijena BRENT nafte po barelu na svjetskom tržištu bila je 70,58 dolara, a danas iznosi čak 97,6 dolara po barelu. To je rast od 38,2 odsto za samo dvije nedjelje.

Zbog rasta cijena sirove nafte na svetskom tržištu, država preuzima teret na sebe i smanjuje iznose akciza na bezolovni benzin i dizel.

Akcize će biti smanjene za 20 odsto.

To znači da će akciza na dizel, koja je danas 74,04 dinara po litru, biti smanjena na 59,23 dinara po litru. To je umanjenje od 14,81 dinara po litru.

Akciza na benzin, koja je danas 72 dinara, biće smanjena na 57,6 dinara po litru. To je umanjenje od 14,4 dinara po litru.

Odluka je privremenog karaktera i predloženo je da se primjenjuje počev od danas, zaključno sa 15. aprilom 2026. godine.

U iščekivanju nove licence za rad NIS-a, cijene derivata su za sada pod kontrolom.

Do 19. marta na snazi je zabrana izvoza nafte i naftnih derivata, a Vlada je od te mere izuzela butan, propan i auto-gas.

(RTS/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

akcize gorivo nafta Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ