Skupština Grada razmatra aprilske nagrade: Dragoljub Davidović i princeza Jelisaveta predloženi za "Ključ grada"

U 5 kategorija nominovan je ukupno 71 kandidat, neka imena su javnosti dobro poznata, a neka će vas iznenaditi. Skupštinska Komisija za nagrade i priznanja će danas utvrditi prijedloge, ali će konačnu odluku o nagradama donijeti Skupština Grada Banjaluka.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Za najviše priznanje, Ključ Grada sa Poveljom počasnog građanina Banjaluke, predloženo je 8 kandidata. To su Dragoljub Davidović, princeza Jelisaveta Karađorđević, Bojan Ćosić, Zdravko Rađenović Beli, Mira Ćosić, Darija Paspalj, Tamara Kovačević Preradović i posthumno Živko Babić.

Za priznanje Zlatni grb Grada Banjaluka predloženo je 12 kandidata. Jedan od njih je proslavljeni rukometaš i ljekar ortoped profesor drNebojša Popović, a kandidovani su i reditelj Saša Hajduković, profesor i analitičar Miloš Šolaja, te dugogodišnji funkcioner SNSD i sportski radnik Draško Ilić.

Među kandidatima za Zlatni grb su i sportski radnik i humanitarac Darko Savić, kik bokseri Boris Aleksić i Stefan Dobrijević, Saša Purnjaga iz Nanbundo kluba Banjaluka, te onkologinja dr Zdenka Gojković. Potpredsjednik Skupštine Grada Saša Čudić je predložio da se ovo priznanje posthumno dodijeli grčkom svešteniku, protojereju stavroforu Ermolaosu Masarasu.

Za Zlatni grb su kandidovani i Muzej Republike Srpske i Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe".

Kada je u pitanju Plaketa Grada Banjaluka, predloženo je čak 25 kandidata, među kojima i TV voditelj Predrag Ćurković, književnici Tanja Stupar Trifunović i Matija Bećković, reditelj Nikola Bundalo, te ekolog i biciklista Tihomir Dakić, predsjednik Centra za životnu sredinu Banjaluka.

Narodno pozorište RS je predložilo da se ova nagrada posthumno dodijeli glumcu Đorđu Markoviću Dodi.

Među kandidatima za Plaketu Grada Banjaluka su i Vladimir Simić, Ozren Đurđević, Dijana Bogdanović, Nikola Đaković, Sonja Đurić, Perica Ivanović, Ives Šindrak, Tamara Gojković, Maja Davidivić, Ljubomir Milutinović, Jelena Stojaković, Jovana Savić Pajić i Vladimir Milanović.

Predloženo je i da se ovo priznanje dodijeli organizacijama: Udruženju građana Žene to mogu – "Ansambl Lira", Izviđačko diverzantskom odredu "Orlovi Grmeča", Udruženju građana "WagWag", Gorskoj službi spasavanja Banjaluka, Lovačkom udruženju Manjača – Stričići, te Kulturnom centru Kuća Milanovića.

Za Plaketu "Sestre Gajić", koja se dodjeljuje za izuzetna humana djela, stigla su 3 prijedloga.

Za ovo priznanje je predložena dr Jasminka Vučković, direktorka Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu “Duša djece”, te dr Zoran Gvozden, istaknuti stomatolog, koji je ostao vjeran svojoj profesiji, uprkos tome što godinama bori sa teškom, hroničnom i progresivnom neurodegenerativnombolešću, amiotrofičnom lateralnom sklerozom ALS.

"Dr Gvozden je svojim stručnim radom, profesionalnim integritetom i izuzetnim ličnim primjerom ostavio dubok trag u zdravstvenom sistemu našeg grada i Republike Srpske", navodi se u obrazloženju prijedloga, koje su uputile njegove kolege iz Doma zdravlja Banjaluka.

Treći kandidat za Plaketu "Sestre Gajić" je Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra". Zahvaljujući ovom udruženju u Banjaluci je osnovana Roditeljska kuća, koja tokom dugotranog liječenja pruža utočište oboljeloj djeci i njihovim roditeljima.

Za Nagradu Grada mladima predložena su 23 kandidata, među kojima su mladi matematičar Andrej Krčmar, humanitarac Dositej Petković, fudbaleri Matej Deket i Srđan Babić, te neformalna grupa “Raja s trgića”, koja okuplja tinejdžere iz Borika.

Za ovu nagradu su nominovani i Luka Ivičić, Nikša Trifunović, Milana Railić, Filip Novaković, Mia Selena Lerh, Nikša Petrović, Katarina Nikić, Ivana Bobić, Milica Puhalo, Milica Sirovina, Ilija Ivanović, Sara Malinović, Lazar Marjanac, Katarinavanović, Lazar Sejmanović, Miloš Radaković, Milica Stanović i Lana Gitarić.

(Srpskainfo/Mondo)