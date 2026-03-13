logo
Potvrđen virusni meningitis kod djeteta u Banjaluci: Nadležni poručuju da je dječak dobro

Potvrđen virusni meningitis kod djeteta u Banjaluci: Nadležni poručuju da je dječak dobro

Autor Dušan Volaš
U Banjaluci je prijavljen jedan slučaj virusnog meningitisa i u pitanju je dječak predškolsog uzrasta, izjavia je Mirjana Miljković, načelnica Higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Banjaluka.

"U pitanju je komplikacija osnovnog oboljenja, znači virusni meningitis, a prema našim informacijama dijete je dobrog stanja", rekla je Miljkovićeva.

Na pitanje da li ima potrebe za pojačanim epidemiološkim nadzorom u vrtićima i školima nakon ovog slučaja, Miljkovićeva je navela da će se otići u kolektiv, koji je pohađao dječak, i dati preporuke.

"Ali, svi mogu primjenjivati mjere prevencije kapljičnih infekcija, znači, redovno i često pranje ruku, opšte higijenske mjere, pranje, čišćenje, održavanje higijene i dezinfekcije radnih površina, predmeta u vrtićima, igračaka, provjetravanje prostorija", navela je ona, prenosi RTRS.

Poručila je da je jako bitno da se svi koji imaju bilo kakve simptome, poput visoke temperature, glavobolja, povraćanje, trebaju se odmah javiti nadležnom doktoru, da bi se što prije postavila dijagnoza i dala odgovarajuća terapija.

"Meningitis je ozbiljna bolest koju karakteriše upala moždenih ovojnica. Uzročnici mogu biti različiti, a od infektivnih uzročnika najčešće su to bakterije i virusi. Osoba se može zaraziti u kontaktu sa oboljelom osobom ili kliconošom", rekla je Miljkovićeva.

Navela je da bakterijski meningitis generalno ima težu kliničku sliku od virusnih, mada i jedni i drugi su ozbiljna oboljenja.

Podsjećamo, šestogodišnji dječak 11. marta je primljen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

