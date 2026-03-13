logo
Pravosnažna presuda za zločin kod Živinica: Saučesniku u planiranom ubistvu 14 godina zatvora

Autor D.V. Izvor SRNA
Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli Mikiju Kenigu u dijelu u kojem je optuženom zbog saučesništva u ubistvu izrečena kazna zatvora od 14 godina, saopšteno je danas te kantonalne pravosudne institucije.

Kantonalni sud Tuzla Izvor: Kantonalni sud Tuzla

Povodom žalbi, po službenoj dužnosti, presuda Kantonalnog suda u Tuzli je preinačena u odluci o uračunavanju pritvora, tako da će optuženom u izrečenu kaznu zatvora biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 7. jula 2023. godine do upućivanja na izdržavanje kazne.

"U ostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena", navedeno je u saopštenju.

Kenig je proglašen krivim jer je 16. juna 2015. godine u Bašigovcima kod Živinica sa bratom Zarifom Seferovićem dogovorio ubistvo bratove supruge S.S, te je jedan od njih ispalio tri metka u njenom pravcu, nakon čega su se obojica vozilima udaljila sa lica mjesta i ostavila njeno tijelo.

Prethodno je presudom Kantonalnog suda u Tuzli od 27. marta 2017. godine, koja je pravosnažna po presudi Vrhovnog suda FBiH od 7. septembra 2017, za saučesništvo u istom krivičnom djelu Zarif Seferović osuđen na 12 godina zatvora.

