Pravosnažna presuda za zločin kod Živinica: Saučesniku u planiranom ubistvu 14 godina zatvora

Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli Mikiju Kenigu u dijelu u kojem je optuženom zbog saučesništva u ubistvu izrečena kazna zatvora od 14 godina, saopšteno je danas te kantonalne pravosudne institucije.

Izvor: Kantonalni sud Tuzla

Povodom žalbi, po službenoj dužnosti, presuda Kantonalnog suda u Tuzli je preinačena u odluci o uračunavanju pritvora, tako da će optuženom u izrečenu kaznu zatvora biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 7. jula 2023. godine do upućivanja na izdržavanje kazne.

"U ostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena", navedeno je u saopštenju.

Kenig je proglašen krivim jer je 16. juna 2015. godine u Bašigovcima kod Živinica sa bratom Zarifom Seferovićem dogovorio ubistvo bratove supruge S.S, te je jedan od njih ispalio tri metka u njenom pravcu, nakon čega su se obojica vozilima udaljila sa lica mjesta i ostavila njeno tijelo.

Prethodno je presudom Kantonalnog suda u Tuzli od 27. marta 2017. godine, koja je pravosnažna po presudi Vrhovnog suda FBiH od 7. septembra 2017, za saučesništvo u istom krivičnom djelu Zarif Seferović osuđen na 12 godina zatvora.