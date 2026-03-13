Nova Forbesova lista je tu: Mask na vrhu, a pogledajte i ko s Balkana je na spisku najbogatijih

Ilon Mask našao se ponovo na vrhu Forbesove liste najbogatijih sa 839 milijardi dolara.

Izvor: Shutterstock/gopixa/PeopleImages

Dok svjetska ekonomija prolazi kroz velike promjene, jedna stvar ostaje ista - Ilon Mask suvereno vlada planetom. Forbes je objavio godišnju listu najbogatijih ljudi na svijetu za 2026. godinu, a brojke koje se vrte su apsolutno nevjerovatne.

Ilon Mask je ponovo ubjedljivo prvi. Njegovo bogatstvo sada se procjenjuje na vrtoglavih 839 milijardi dolara, što je najveća neto vrijednost koju je Forbes ikada zabilježio. On je trenutno više nego tri puta bogatiji od svog prvog pratioca, suosnivača Google-a, Lerija Pejdža.

Izvor: EPA-EFE/ALLISON ROBBERT / POOL

Ko su najbogatiji ljudi u regionu?

Prema najnovijem istraživanju koje je sproveo Nedeljnik, u saradnji sa renomiranim konsultantima koji rade na Njujorškoj berzi, sastavljena je lista 100 najbogatijih biznismena u regionu. Korišćena je kompleksna finansijska metodologija vrednovanja kompanija, koja uključuje analizu profita, EBITDA, tržišnih transakcija i komparativnih pokazatelja iz iste industrije.

Na vrhu regionalne liste nalaze se biznismeni iz Srbije i Hrvatske:

Miroslav Mišković (Delta holding): Prvi na listi sa bogatstvom većim od 3 milijarde evra.

Porodica Kostić (MK grupa): Drugo mjesto sa više od 2,9 milijardi evra.

Silvio Kutić (Infobip, Hrvatska): Treće mjesto sa 2,5 milijardi evra.

Među prvih pet su i Dejan Čakajac i Jadranka Stepanović (Mozzart/Vega) sa 2,07 milijardi, kao i Petar Matijević (poljoprivreda) sa 1,8 milijardi evra. Na listi se, pored biznismena, nalaze i sportski asovi - Novak Đoković zauzima 65. mjesto (455 miliona evra), dok je Nikola Jokić na 74. mjestu sa 385 miliona evra.

Izvor: EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Zanimljivosti sa liste

Ove godine na listi imamo čak 80 zemalja koje imaju barem jednog milijardera. Zanimljivo je da su države poput Avganistana nedavno dobile svog prvog milijardera, Mirvaisa Azizija, koji je bogatstvo stekao u sektoru nekretnina u Dubaiju.

Kada je reč o regionu i svetu, Kina ostaje lider po broju milijardera (610), dok SAD i dalje drže rekord sa 989 najbogatijih ljudi na planeti. Indija, predvođena Mukešom Ambanijem, čvrsto drži treće mjesto.

Takođe, na zvaničnoj Forbesovoj listi za 2026. godinu, kao najbogatija osoba koja se vezuje za Srbiju, naveden je Vasilij Anisimov. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 2,1 milijardu dolara, a primarni izvor prihoda su mu nekretnine. On se na globalnoj listi nalazi na 1982. mjestu.

Najbogatiji ljudi po zemljama (Forbes lista 2026):

Evo kompletnog pregleda najbogatijih osoba u svakoj državi sa Forbesove liste: