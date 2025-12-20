Policijska potjera u Tuzli: Uhapšen bjegunac sa osam potraga, pronađeni droga i desetine hiljada maraka (FOTO)

Tuzlanska policija uhapsila je u naselju Miladije bjegunca S. S. za kojim je bilo raspisano osam potraga. Kod osumnjičenog je pronađeno 1,5 kg spida, pištolj, municija i više od 50.000 KM. On će zbog zloupotrebe droga i bjekstva biti predat Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli

Izvor: MUP TK

Drama u tuzlanskom naselju Miladije započela je kada je tridesetdevetogodišnji S. S. iz Živinica odbio da zaustavi vozilo na naredbu policijskih službenika.

Nakon pokušaja bjekstva, brzom reakcijom policije, on i još jedno lice koje se nalazilo u automobilu su stavljeni pod kontrolu.

Pretresom S. S. i lica zatečenog u vozilu, te automobila pronađeno je 1,5 kilograma spida, pištolj sa metkom u cijevi i okvirom, dvije digitalne vage, 2.760 evra, 49.140 KM, tri mobilna telefona sa SIM karticama, dži-pi-es uređaj i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom droga, saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Provjerom u evidencijama utvrđeno je da je za S. S. raspisano čak osam potraga različitih policijskih i pravosudnih organa. Posebno se izdvajaju dvije potrage Kazneno-popravnog zavoda Zenica, koje su direktno povezane sa ranijim krivičnim djelima zloupotrebe i stavljanja u promet opojnih droga.

Pronađene materije biće predmet potrebnih vještačenja, nakon čega će kao i ostali dokazi biti korišteni u daljem toku postupka.

Uhapšeni će, nakon kriminalističke obrade u MUP-u TK, biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.