logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policijska potjera u Tuzli: Uhapšen bjegunac sa osam potraga, pronađeni droga i desetine hiljada maraka (FOTO)

Policijska potjera u Tuzli: Uhapšen bjegunac sa osam potraga, pronađeni droga i desetine hiljada maraka (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Tuzlanska policija uhapsila je u naselju Miladije bjegunca S. S. za kojim je bilo raspisano osam potraga. Kod osumnjičenog je pronađeno 1,5 kg spida, pištolj, municija i više od 50.000 KM. On će zbog zloupotrebe droga i bjekstva biti predat Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli

Pao bjegunac iz Živinica, pronađeno 1,5 kg spida, pištolj i više od 50.000 KM Izvor: MUP TK

Drama u tuzlanskom naselju Miladije započela je kada je tridesetdevetogodišnji S. S. iz Živinica odbio da zaustavi vozilo na naredbu policijskih službenika.

Nakon pokušaja bjekstva, brzom reakcijom policije, on i još jedno lice koje se nalazilo u automobilu su stavljeni pod kontrolu.

Pretresom S. S. i lica zatečenog u vozilu, te automobila pronađeno je 1,5 kilograma spida, pištolj sa metkom u cijevi i okvirom, dvije digitalne vage, 2.760 evra, 49.140 KM, tri mobilna telefona sa SIM karticama, dži-pi-es uređaj i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom droga, saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Provjerom u evidencijama utvrđeno je da je za S. S. raspisano čak osam potraga različitih policijskih i pravosudnih organa. Posebno se izdvajaju dvije potrage Kazneno-popravnog zavoda Zenica, koje su direktno povezane sa ranijim krivičnim djelima zloupotrebe i stavljanja u promet opojnih droga.

Pronađene materije biće predmet potrebnih vještačenja, nakon čega će kao i ostali dokazi biti korišteni u daljem toku postupka.

Uhapšeni će, nakon kriminalističke obrade u MUP-u TK, biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje bjegunac Živinice droga Tuzla

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ