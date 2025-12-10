EUROPOL ažurirao listu: Među 50 najtraženijih bjegunaca, svaki peti porijeklom iz ex Ju

Stranica najtraženijih bjegunaca u Evropskoj uniji (https://eumostwanted.eu) je redizajnirana i ažurirana sa 18 novih imena, optuženih za teška krivična djela poput trgovine ljudima, trgovine drogom i prevara velikih razmjera.

Izvor: Vincent Isore / Zuma Press / Profimedia

“Ove opasne osobe i dalje su na slobodi, a njihovo hapšenje ključno je za pravdu njihovim žrtavama”, istakli su iz EUROPOL-a.

Među novim bjeguncima je državljanka Austrije Mariana Mijailović (44) inače srpskog porijekla.

Osumnjičena je da korištenjem više lažnih identiteta, među kojima su Amela i Fatima, uvjeravala žrtve, uglavnom žene, da su pod teškim kletvama i da im prijete bolest, nesreća ili smrt, te nudila “rituale čišćenja”, za koje je tražila gotovinu, zlato i druge dragocjene predmete, čime je, prema procjenama istražilaca, stekla milionsku korist, navodi EUROPOL.

Novo ime koje je dodano na listu je i državljanin Slovenije Mitja Petrič (56), za kojim je raspisana međunarodna potjernica. On se traži zbog sumnje na pranje novca i prevare. Prema dosadašnjim nalazima istrage, navodno je prevario nekoliko žrtava da ulože novac lažno predstavljajući okolnosti u vezi sa sigurnošću ulaganja i obećavajući visoku zaradu.

Karakteristično je da je na ažuriranoj listi 50 najtraženijj bjegunaca, veliki broj osoba čije je porijeklo iz bivših jugoslovenskih republika, pa je skoro svaki peti ili državljanin neke od susjednih zemalja ili ima dvojno državljanstvo ili je porijeklom sa ovih prostora.

Među njima je, između ostalog, navodni šef kavačkog klana Radoje Zvicer, osumnjičen da je kao vodeći član zločinačke organizacije uvezao 83 kilograma kokaina (najmanje 60,9% čistoće) iz drugih zemalja u Austriju.

“Od pokretanja veb stranice ‘EU Most Wanted’ 2016. godine, omogućeno je hapšenje 172 bjegunca, od čega je 54 hapšenja direktno rezultat javnih dojava poslanih putem platforme”, saopštili su iz EUROPOL-a.