Epilog protesta u Botunu: Policija privela 54 osobe zbog odbijanja naređenja, svi na slobodi

Svi privedeni tokom jutrošnjeg protesta u zetskom selu Botun, njih 54, pušteni su bez zadržavanja, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Balša Janković

"Pripadnic Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su prikupili obavještenja od svih ranije dovedenih lica, koja su danas onemogućila službenicima Komunalne policije izvršenje službene radnje i odbila da postupe po naređenjima službenika Uprave policije", navode iz Uprave policije.

Sva lica su puštena bez zadržavanja.

"Poslanik u Skupštini Crne Gore Milan Knežević napustio je svojevoljno policijsko vozilo za grupni prevoz lica u koje je prethodno, na isti način, samoinicijativno ušao", tvrde iz crnogorske Uprave policije.

Od ranih jutarnjih časova u zetskom selu Botun provedena je akcija Komunalne, a onda i interventne jedinice Uprave policije kako bi obezbijedili prostor na kojem treba da se gradi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Policija je u 9.30 časova obezbijedila lokaciju za gradnju. Mašine za izgradnju postrojenja za otpadne vode su ušle na gradilište i počele sa radom.