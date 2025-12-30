Epilog protesta u Botunu: Policija privela 54 osobe zbog odbijanja naređenja, svi na slobodi

Svi privedeni tokom jutrošnjeg protesta u zetskom selu Botun, njih 54, pušteni su bez zadržavanja, saopšteno je iz Uprave policije.
"Pripadnic Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su prikupili obavještenja od svih ranije dovedenih lica, koja su danas onemogućila službenicima Komunalne policije izvršenje službene radnje i odbila da postupe po naređenjima službenika Uprave policije", navode iz Uprave policije.
Sva lica su puštena bez zadržavanja.
"Poslanik u Skupštini Crne Gore Milan Knežević napustio je svojevoljno policijsko vozilo za grupni prevoz lica u koje je prethodno, na isti način, samoinicijativno ušao", tvrde iz crnogorske Uprave policije.
Od ranih jutarnjih časova u zetskom selu Botun provedena je akcija Komunalne, a onda i interventne jedinice Uprave policije kako bi obezbijedili prostor na kojem treba da se gradi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.
Policija je u 9.30 časova obezbijedila lokaciju za gradnju. Mašine za izgradnju postrojenja za otpadne vode su ušle na gradilište i počele sa radom.