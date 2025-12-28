logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sa kosmodroma Vostočni lansiran prvi crnogorski satelit "Luča"

Sa kosmodroma Vostočni lansiran prvi crnogorski satelit "Luča"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Raketa Sojuz-2.1b uspješno je lansirala prvi crnogorski satelit "Luča" sa kosmodroma Vostočni, zajedno sa više od 50 ruskih i stranih letjelica.

lansirana prva crnogorska raketa u svemir Izvor: MNE Space Research

Raketa-nosač "Sojuz-2.1b" sa dva satelita za daljinsko osmatranje Zemlje "Aist-2T" i još 50 ruskih i stranih malih satelita, među kojima je i crnogorski, poletjeli su danas sa kosmodroma Vostočni.

Kompanija "Glavkosmos" je u utorak, 23. decembra saopštila da će, pored dva satelita "Aist-2T", u orbitu biti izvedeno još 50 malih ruskih i inostranih kosmičkih letjelica kao prateći korisni teret.

Agencija "Isna" je u četvrtak, 25. decembra, pozivajući se na direktora Iranske kosmičke agencije Hasana Salarijea, objavila da Iran planira da sa kosmodroma Vostočni u orbitu pošalje tri satelita.

Sa kosmodroma Vostočni u svemir je lansiran i prvi crnogorski satelit Luča, saopšteno je danas iz crnogorske organizacije za istraživanje svemira.

Kako su naveli, ova crnogorska organizacija okreće se novom poglavlju, odnosno razvoju i "proizvodnji prve crnogorske rakete, što će predstavljati najveći tehnološki iskorak u istoriji Crne Gore".

Možda će vas zanimati

Tagovi

satelit Crna Gora Sojuz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ