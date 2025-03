Evropa se vraća u svemir! Lansiran špijunski satelit, raketa "Ariane 6" označava početak nove ere

Prva potpuno operativna misija "Ariane 6" – korak ka evropskoj svemirskoj autonomiji.

Izvor: Torsten Pursche/Shutterstock

Nova evropska raketa "Ariane 6" uspješno je lansirala u svemir francuski špijunski satelit u svojoj prvoj potpuno operativnoj misiji, obilježavajući povratak Evrope u svemir dok se kontinent suočava sa pitanjima o svojoj ulozi usred bezbjednosnih tenzija sa Sjedinjenim Državama.

Bespilotna raketa poletjela je iz Evropskog svemirskog centra u Francuskoj Gvajani. "Ariane 6" je razvila kompanija "ArianeGroup", čiji su suvlasnici "Erbas" i "Safran". Lansiranje je donijelo simboličan podsticaj evropskim naporima za veću stratešku autonomiju. Međutim, kapacitet ovih raketa i dalje je daleko iza američkog konkurenta "SpejsIks".

"Konsolidujemo našu nezavisnost u pristupu svemiru i doprinosimo očuvanju suvereniteta u ime naših građana", izjavio je Dejvid Kavajoles, izvršni direktor lansirnog operatera "Arianespace".

Još 2014. godine evropske zemlje su se dogovorile da razviju raketu "Ariane 6" za komercijalne i institucionalne misije, kao odgovor na rastuću konkurenciju. Međutim, njeno planirano lansiranje 2020. godine više puta je odlagano. Evropa je u međuvremenu bila primorana da se oslanja na "SpejsIks" za određene misije, uključujući i lansiranje satelita evropskog "Galileo" navigacionog sistema.

Rat u Ukrajini doveo je do prekida saradnje Zapada sa Rusijom po pitanju korišćenja raketa "Sojuz", dok je italijanska "Vega C" bila prizemljena dvije godine, sve do decembra prošle godine. Šef Evropske svemirske agencije (ESA) Jozef Ašbaher više puta je upozoravao na krizu u evropskom svemirskom sektoru.

"Erbas" je takođe proizveo lansirani satelit, dok je njegov optički instrument visoke rezolucije razvila francusko-italijanska kompanija "Thales Alenia Space" (TAS), kojom upravljaju "Tales" i "Leonardo". "Erbas" i "TAS" trenutno pregovaraju o osnivanju zajedničke kompanije kako bi prilagodili satelitske operacije promenama na tržištu, posebno rastućem uticaju Maskovog "Starlinka" u niskoj Zemljinoj orbiti.

Izvršni direktor "Talesa" Patris Ken izjavio je ove nedelje da su pregovori još uvijek "u fazi istraživanja".

(EUpravo zato/Poslovni)