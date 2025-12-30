logo
U Budvi pronađeno tijelo škaljarca: Dovođen u vezu sa predsjednikom opštine, sumnja se da je ubijen

U Budvi pronađeno tijelo škaljarca: Dovođen u vezu sa predsjednikom opštine, sumnja se da je ubijen

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

U mjestu Markovac iznad Budve pronađeno je tijelo Sima Markovića (52), a policija sumnja da je riječ o ubistvu.

U Budvi pronađeno tijelo škaljarca Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

U Markovcu iznad Budve pronađeno je tijelo Sima Markovića (52). Sumnja se da je u pitanju ubistvo jer se njegovo ime i prezime dovodilo u vezu sa škaljarskim klanom zbog podržavanja Mila Božovića, nekada prvog čovjeka opštine Budva, uhapšenim za šverc kokaina i zbog udruživanja sa kriminalnim grupama.

"Od jutros su ga članovi njegove porodice zvali na telefon, nije se javljao i zatim je uslijedio horor", kaže izvor blizak istrazi.

Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posjedovao u selu Markovici. Inače, kako izvor napominje, Marković se bavio lovom i imao je manju uzgajivačnicu pasa.

Ovde je ubijen škaljarac Ivan Milačić
Izvor: Teodora Orlandić
Izvor: Teodora Orlandić

(Kurir/Mondo) 

Tagovi

Crna Gora Škaljarci Škaljarski klan

