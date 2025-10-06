logo
Ovo je škaljarac ubijen u Kotoru: Ubica ga izrešetao dok je sjedio u autu, dosije mu pun krivičnih djela

Ovo je škaljarac ubijen u Kotoru: Ubica ga izrešetao dok je sjedio u autu, dosije mu pun krivičnih djela

Izvor mondo.rs
0

Cetinjanin Boban Sjekloća (33), vođa škaljarskog klana, ubijen je kod Kotora u sukobu kriminalnih grupa. Bio je u bjekstvu, hapšen 2021. zbog narkotika i oružja. Pronađen je mrtav u automobilu s ustrijelnim ranama na glavi.

Ovo je škaljarac ubijen u Kotoru: Ubica ga izrešetao dok je sjedio u autu, dosije mu pun krivičnih djela Izvor: Pogrebno Cetinje

Cetinjanin Boban Sjekloća (33) ubijen je juče na području Kotora, u nastavku sukoba crnogorskih kriminalnih klanova.

Prema policijskoj evidenciji, Sjekloća je bio označen kao jedan od vođa cetinjskog ogranka škaljarskog klana.

Godinama je bio u bjekstvu, nakon što je za njim raspisana potjernica. Ime Bobana Sjekloće prvi put se pojavilo u javnosti u februaru 2021. godine, kada je uhapšen u akciji MUP-a Republike Srpske.

Tada je na Palama lišen slobode zajedno sa državljanima Crne Gore Milanom Kršićem i Filipom Roganovićem.

Neposredno nakon hapšenja, Policijska uprava Istočno Sarajevo saopštila je da su trojica Crnogoraca uhapšena zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela neovlašćene proizvodnje i prometa narkotika i nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija.

Ubijeni Sjekloća nalazio se i na optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), kao dio kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu Cetinjana Andrije Gazivode i Pera Muhadinovića.

Istoj grupi sudi se i zbog planiranja likvidacija Vasa Gazivode, Miloša Jovanovića, Kića Paovića i Aleksandra Jabučanina.

Podsjetimo, tijelo ubijenog Bobana Sjekloće pronađeno je sinoć oko 18 sati nakon što je vatrogascima prijavljeno da je automobil sletio sa puta. Ubrzo je alarmirana policija koja je utvrdila da su na glavi vidljive ustrijelne rane.

 (Blic/MONDO)

