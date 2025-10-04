logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tijela škaljaraca pronađena izrešetana u autu: Uhapšen osumnjičeni za ubistva kod Cetinja

Tijela škaljaraca pronađena izrešetana u autu: Uhapšen osumnjičeni za ubistva kod Cetinja

Izvor mondo.rs
0

Uhapšen je osumnjičeni za ubistvo škaljaraca na Cetinju.

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo škaljaraca na Cetinju Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Uprava policije Crne Gore oglasila se saopštenjem povodom hapšenja osumnjičenog za pomaganje u ubistvu Stefana Belade i Andrije Ivanovića. Oni su ubijeni 24. septembra ove godine na Cetinju.

"Prvi rezultati istrage i sprovođenja policijsko-tužiocačkih aktivnosti u vezi sa rasvijetljavanjem krivičnog djela teško ubistvo izvršenog 24. septembra 2025. godine, na području opštine Cetinje, na putnom pravcu Budva–Cetinje, u mestu Ugnji, kada su lišeni života Stefan Belada i Andrija Ivanović, rezultirali su hapšenjem i procesuiranjem jednog lica zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo teško ubistvo izvršeno putem pomaganja", navodi se u saopštenju.

Prema pisanju crnogorskog lista "Pobjeda", njihova tela pronađena su pet dana kasnije, 29. septembra u vozilu na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od glavnog puta Cetinje - Budva. Sumnja se da je riječ o sukobu "škaljarskog" i "kavačkog" klana, a njih dvojica su označeni kao pripadnici "škaljarskog" klana.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Crna Gora Škaljarci Škaljarski klan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ