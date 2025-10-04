Tijela škaljaraca pronađena izrešetana u autu: Uhapšen osumnjičeni za ubistva kod Cetinja

Uhapšen je osumnjičeni za ubistvo škaljaraca na Cetinju.

Uprava policije Crne Gore oglasila se saopštenjem povodom hapšenja osumnjičenog za pomaganje u ubistvu Stefana Belade i Andrije Ivanovića. Oni su ubijeni 24. septembra ove godine na Cetinju.

"Prvi rezultati istrage i sprovođenja policijsko-tužiocačkih aktivnosti u vezi sa rasvijetljavanjem krivičnog djela teško ubistvo izvršenog 24. septembra 2025. godine, na području opštine Cetinje, na putnom pravcu Budva–Cetinje, u mestu Ugnji, kada su lišeni života Stefan Belada i Andrija Ivanović, rezultirali su hapšenjem i procesuiranjem jednog lica zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo teško ubistvo izvršeno putem pomaganja", navodi se u saopštenju.

Prema pisanju crnogorskog lista "Pobjeda", njihova tela pronađena su pet dana kasnije, 29. septembra u vozilu na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od glavnog puta Cetinje - Budva. Sumnja se da je riječ o sukobu "škaljarskog" i "kavačkog" klana, a njih dvojica su označeni kao pripadnici "škaljarskog" klana.