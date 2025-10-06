logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ubijen jedan od vođa "škaljaraca": Nekoliko godina bio u bjekstvu, tijelo pronađeno kod plaže

Ubijen jedan od vođa "škaljaraca": Nekoliko godina bio u bjekstvu, tijelo pronađeno kod plaže

Izvor mondo.rs
0

Boban Sjekloća, označen kao vođa cetinjskog ogranka "škaljarskog klana", ubijen je kod plaže Trsteno. Nalazio se u bjekstvu i bio je optužen za šverc kokaina i povezanost sa dvostrukim ubistvom na Cetinju.

Ubijen jedan od vođa škaljaraca Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

Kako nezvanično saznaju mediji, ubijen je Boban Sjekloća.

Prema nezvaničnim saznanjima, ubijeni je u evidenciji policije označen kao jedan od vođa cetinjskog ogranka "škaljarskog klana".

Za njim je policija tragala nekoliko godina i nalazio se u bjekstvu.

Podsjećamo, Sjekloća je bio obuhvaćen optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva zbog šverca kokaina. Takođe je bio optužen da je pomagao u ubistvu Andrije Gazivode i Pera Muhadinovića, koje je izvršeno 2020. godine na Cetinju.

Kako saznajemo, tijelo je pronađeno kod plaže Trsteno. Prvobitno je prijavljeno da se dogodila saobraćajna nesreća. Vatrogasci su prvi stigli na lice mjesta, ali su zatekli tijelo muškarca sa prostrijelnim ranama.

Krajem januara ove godine, policija je na Cetinju organizovala akciju potrage upravo za tim "škaljarcem", koji je godinama zvanično u bjekstvu. U međuvremenu, protiv njega se u Višem sudu u Podgorici vodi postupak za organizovani kriminal i šverc kokaina.

Prije nekoliko godina, bio je akter i jedne velike regionalne policijske akcije koja je imala za rezultat sprečavanje likvidacije pripadnika suparničkog klana.

Policija se sinoć nije zvanično oglasila povodom ubistva. Policijske jedinice su blokirale prilaze mjestu zločina.

Dva vodeća klana u Crnoj Gori su kavački i škaljarski, a u njihovom sukobu, koji traje od 2014. godine, uglavnom zbog prevlasti na tržištu narkotika, ubijeno je skoro 100 osoba.

(RTCG/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Škaljarci Škaljarski klan ubistvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ