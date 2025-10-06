Ubijen jedan od vođa "škaljaraca": Nekoliko godina bio u bjekstvu, tijelo pronađeno kod plaže

Boban Sjekloća, označen kao vođa cetinjskog ogranka "škaljarskog klana", ubijen je kod plaže Trsteno. Nalazio se u bjekstvu i bio je optužen za šverc kokaina i povezanost sa dvostrukim ubistvom na Cetinju.

Kako nezvanično saznaju mediji, ubijen je Boban Sjekloća.

Prema nezvaničnim saznanjima, ubijeni je u evidenciji policije označen kao jedan od vođa cetinjskog ogranka "škaljarskog klana".

Za njim je policija tragala nekoliko godina i nalazio se u bjekstvu.

Podsjećamo, Sjekloća je bio obuhvaćen optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva zbog šverca kokaina. Takođe je bio optužen da je pomagao u ubistvu Andrije Gazivode i Pera Muhadinovića, koje je izvršeno 2020. godine na Cetinju.



Kako saznajemo, tijelo je pronađeno kod plaže Trsteno. Prvobitno je prijavljeno da se dogodila saobraćajna nesreća. Vatrogasci su prvi stigli na lice mjesta, ali su zatekli tijelo muškarca sa prostrijelnim ranama.

Krajem januara ove godine, policija je na Cetinju organizovala akciju potrage upravo za tim "škaljarcem", koji je godinama zvanično u bjekstvu. U međuvremenu, protiv njega se u Višem sudu u Podgorici vodi postupak za organizovani kriminal i šverc kokaina.

Prije nekoliko godina, bio je akter i jedne velike regionalne policijske akcije koja je imala za rezultat sprečavanje likvidacije pripadnika suparničkog klana.

Policija se sinoć nije zvanično oglasila povodom ubistva. Policijske jedinice su blokirale prilaze mjestu zločina.

Dva vodeća klana u Crnoj Gori su kavački i škaljarski, a u njihovom sukobu, koji traje od 2014. godine, uglavnom zbog prevlasti na tržištu narkotika, ubijeno je skoro 100 osoba.

