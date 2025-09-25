Novi detalji dvostrukog ubistva na Cetinju, oglasio se ministar

Dvostruko ubistvo Stefana Belade i Andrije Ivanovića na Cetinju nastavak je krvavog obračuna škaljarskog i kavačkog klana. Žrtve su, prema policiji, namamljene na sastanak i likvidirane u profesionalno izvedenoj zasjedi.

Izvor: RTCG TV/Printscreen

Likvidacija dvojice "škaljaraca" Stefana Belade i Andrije Ivanovića na Cetinju, po svemu sudeći je bio profesionalan, do detalja isplaniran zločin. To je potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović rekavši da su žrtve namamljene na sastanak na periferiji tog grada i ubijene. Policija je dan kasnije obavila razgovore sa brojim pripadnicima "kavačkog klana", koji su ispitivani u svojstvu građana, a do sada nije poznato da li je neko osumnjičen za ubistvo.

Krvavi obračun kavačkog i škaljarskog klana po svemu sudeći je nastavljen dvostrukom likvidacijom koja se dogodila u srijedu popodne na Cetinju, kada su ubijeni Stefan Belada (ranije se zvao Milo) i njegov "kolega" iz klana Andrija Ivanovića. Tijela Belade i Ivanovića su pronađena u automobilu, na makadamskom proširenju na 250 metara od magistralnog puta ka Budvi.

I ovo nije prvi put da se Belada našao na meti napadača, imajući u vidu da je početkom septembra na njega pucano u blizini Cetinja, dok je na motoru bio sa devojkom Tamarom S. Međutim, hici koje su ispalili napadači, koji su takođe bili na dvotočkašu, pogodili su njegovu djevojku, a zbog težine povreda, bila je zbrinuta u bolnici. Uprkos policijskoj istrazi, napadači tada nisu pronađeni, a Belada je potom ubijen na Cetinju u sredu.

U ovom trenutku se ne isključuje mogućnost da su Belada i Ivanović bili u kontaktu sa nekim iz redova suprotstavljenog, "kavačkog" klana, koji su ih namamili u selo Ugnji. Razlog navodnog sastanka, ili njihovog odlaska na tu lokaciju uopšte, još nije sa sigurnošću utvrđen. Njihova beživotna tijela su nađena u 15.45 časova, a nešto kasnije istog dana, u Budvi je pronađen zapaljeni motocikl.

Policija, koja je u srijedu teren kontrolisala i helikopterom, i dalje utvrđuje kako je došlo do požara na dvotočkašu i da li je povezan sa ubistvima, imajući u vidu da je jedan od prepoznatljivih načina izvršenja ovakvih krivičnih dela da se oružje, motori, automobili i drugi predmeti korišćeni tom prilikom, neposredno nakon zločina pale kako bi se uništili svi biološki tragovi i onemogućila njihova brza identifikacija i uzimanje dokaza.

Žrtve namamljene?

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović izjavio je nešto kasnije popodne da se "radi o namamljivanju ovih lica od strane suprostavljene kriminalne grupe".

Šaranović je kazao da te dve organizovane kriminalne grupe imaju oko 700 članova i da se "i kod nas dešava obračun kriminalnih grupa, kao i u svetu i Evropi", te da "nema tog sistema koji može spriječiti svako kriminalno djelo".

Ko je Stefan Belada?

Četrdesetosmogodišnjak Stefan Belada (ranije se zvao Milo) odranije je poznat istražnim organima. Nezvanične informacije iz bezbjednosnog sektora, na koje se pozivaju "Vijesti", govore da je on visokopozicionirani član cetinjske ćelije organizovane kriminalne grupe "škaljarski klan".

U martu 2012. godine ranjen je u tuči u centru Cetinja, a policija je tada lišila slobode dvije godine mlađeg Dejana Milačića.

Njegovo ime u novinskim stupcima rezervisanim za crnu hroniku našlo se i početkom 2014. godine, kada je pokušao da ubije sugrađanina Dragana Martinovića.

Apelacioni sud u martu 2015. godine potvrdio je presudu kojom je Belada osuđen na tri godine i osam mjeseci zatvora zbog pokušaja ubistva i nedozvoljenog držanja oružja.

Prema presudi, on je 7. januara 2014. godine na Cetinju s umišljajem pokušao da ubije Martinovića.

"Iz pištolja je ispalio hitac prema Martinoviću, pogodivši ga u predelu butine leve noge, nanoseći mu tešku tjelesnu povredu", piše u presudi.

Krajem 2017. godine, policija je u akciji tokom koje su pretresli 21 objekat na Cetinju i u Podgorici, koje koriste bezbjednosno interesantne osobe, pretresla i stan Belade.

(Nova S/MONDO)