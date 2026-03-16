U "Službenom glasniku" objavljena odluka o usvajanju Minićeve ostavke

Odluka o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske objavljena je u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Objavljena je i Odluka o prijevremenom stupanju na snagu odluke o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske. Obje odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Odluke je danas usvojila Narodna skupština Republike Srpske na 34. posebnoj sjednici.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su na posebnoj sjednici prihvatili ostavku premijera Save Minića i Vlade Republike Srpske.