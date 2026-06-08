Danas sunčano i toplo, krajem dana moguća kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, a poslije podne na jugozapadu, jugu i istoku moguća je slaba kiša.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera, uveče ponegdje umjeren, istočni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 25 do 30, na jugu do 33 stepena Celzijusova.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Drvar 11, Ribnik, Bjelašnica 12, Mrkonjić Grad, Čemerno 13, Novi Grad, Bihać, Goražde, Sarajevo, Tuzla, Zenica 14, Višegrad 15, Banjaluka, Bileća, Doboj, Prijedor 16, Bijeljina 17, Mostar, Neum 20, Trebinje 21 stepen Celzijusov.

Stanje na putevima

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Orašje i Brod pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na dionici magistralnog puta Višegrad-Brodar, u mjestu Nezuci, dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7.00 do 15.00 časova, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Nastavljena je rehabilitacija magistralnog puta Srbac-Derventa i planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra. Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i vozila hitnih službi.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina jedan. Trenutno se obavlja rekonstrukcija i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona usmjeravaće se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tona usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Obustava se ne odnosi se na vozila namijenjena za prevoz betona ili asfalta.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina /rejon Balatuna i Trnjaka/. Odvijanje saobraćaja izvodiće se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično i reguliše ga saobraćajana signalizacija.

Klizište je aktivno i na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog čega se savjetuje dodatni oprez i sporija vožnja.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, a na na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnim putevima: Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.