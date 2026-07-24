Libija na udaru ekstremnih vrućina: Temperatura dostigla 50 stepeni

Jak toplotni talas zahvatio je zapadnu Libiju, gdje temperatura dostiže 50 stepeni Celzijusa.

Izvor: Mahmud Turkia / AFP / Profimedia

Prema podacima Libijskog nacionalnog centra za meteorologiju, u gradu Azizija, udaljenom oko 40 kilometara od glavnog grada Tripolija, temperatura je dostigla 50 stepeni Celzijusa.

Široka područja zapadne Libije doživljavaju značajan porast temperature, između 44 i 49 stepeni Celzijusa.

Toplotni talas se poklopio sa povećanim pritiskom na elektroenergetsku mrežu, jer potražnja za električnom energijom raste zbog intenzivne upotrebe sistema za klimatizaciju, navodi Sinhua.

Ovo je dovelo do planiranih prekida snabdijevanja električnom energijom u nekoliko gradova.

Elektroenergetski sektor se tokom ljetne sezone suočava sa izazovima zbog ograničenih proizvodnih kapaciteta i povećane potrošnje.