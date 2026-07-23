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Drama u Bavarskoj: Pljačka banke se pretvorila u talačku krizu, jedna osoba teško povrijeđena

Drama u Bavarskoj: Pljačka banke se pretvorila u talačku krizu, jedna osoba teško povrijeđena

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U Bavarskoj se odvija talačka kriza u banci. Najmanje jedna osoba je teško povrijeđena.

Pljačka banke u Bavarskoj Izvor: FILIP SINGER/EPA

Trenutno je u toku talačka kriza u jednoj banci u Bavarskoj. Prema navodima više njemačkih medija, u jednoj banci došlo je do talačke krize.

Navodno otmičari drže više talaca, a najmanje jedna osoba je teško povrijeđena.

Na licu mjesta nalazi se veliki broj policijskih snaga. Prema pisanju lista Bild, riječ je o pljački banke koja je prerasla u talačku krizu. U akciji učestvuju i specijalne policijske jedinice.

Osumnjičeni se i dalje nalazi u zgradi. Osoba koja je zadobila povrede opasne po život prevezena je u bolnicu i nalazi se u kritičnom stanju, piše Blick.

(MONDO)

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Tagovi

Bavarska pljačka banka

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