Bizarna pljačka u Podgorici: Muškarac (41) pokušao da opljačka svoju ženu u kiosku, ona odbila da mu da novac

U Podgorici uhapšen E. Z. (41) zbog sumnje na razbojništvo nad suprugom u kiosku.

Izvor: Rina

Službenici Odjeljenja bezbednosti Podgorica, Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta, su po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici lišili slobode jedno lice iz Podgorice osumnjičeno za razbojništvo.

Zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo lišen je slobode E. Z. (41) iz Podgorice.

"On se sumnjiči da je 13.07.2026. godine, u popodnevnim časovima, došao do prodajnog objekta – kioska, u djelu grada Stari Aerodrom, gdje je od oštećene, zaposlene u objektu, koja je inače njegova supruga, tražio novac. Kada je oštećena odbila da mu preda traženi novac, imenovani je prišao registar kasi, u trenutku kada je ona otključala kasu kako bi vratila kusur jednoj od mušterija i pokušao da iz kase otuđi novac", saopšteno je iz UP.

Tom prilikom, E. Z. je pokušao da odgurne oštećenu u stranu kako bi uzeo novac, ali je ona uspjela da zaključa kasu. Nakon toga, lice se udaljilo iz prodajnog objekta.

E.Z. je u zakonom predviđenom roku priveden državnom tužiocu na dalju nadležnost.

(RINA/MONDO)