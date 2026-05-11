Rasvljetljavanje teških ubistava: U Podgorici uhapšeni članovi visokorizične kriminalne grupe sa Interpolovih potjernica

Policija je u Podgorici uhapsila tri osobe povezane sa ubistvima - članove aktivne ćelije ogranka visokorizične organizovane kriminalne grupe, čime je razbijeno djelovanje kriminalne strukture na teritoriji glavnog grada, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Jutros su u koordinisanoj akciji uhapšena lica čiji su inicijali M.M. (36), A.R. (23) i T.M. (22), svi iz Podgorice, a za njima je bila raspisana i međunarodna potjernica preko NCB Interpol Podgorica.

Za M.M. su tragali zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo lica S.K. u Zeti 18. jula 2020. godine, kao i zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije.

Iz policije navode da mu je Viši sud u Podgorici ranije omogućio da se brani sa slobode uz mjeru nadzora, ali je nakon toga pobjegao i bio nedostupan do današnjeg hapšenja.

Osoba A.R. se sumnjiči za teško ubistvo lica I.N izvršeno 16. jula 2025. godine u Podgorici, kao i za teško ubistvo u pokušaju nad istom osobom 17. maja 2025. godine.

Osoba T.M. je osumnjičen da je zajedno sa A.R. učestvovao u pokušaju teškog ubistva 17. maja 2025. godine, pružajući pomoć u izvršenju krivičnog djela.

Tokom akcije policija je, po nalogu Višeg suda u Podgorici i na inicijativu Specijalnog državnog tužilaštva, izvršila pretrese dva stana i drugih prostorija koje su koristili osumnjičeni.