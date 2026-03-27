Državljanin BiH B. Ž. (44) iz Sarajeva, vozač automobila vlasništvo Počasnog konzulata Bjelorusije u BiH, uhapšen je na graničnom prelazu Šćepan Polje nakon što je u vozilu pronađen pištolj, saopštila je crnogorska policija.
Iz Uprave policije Crne Gore su naveli da je granična policija sinoć kontrolisala "inostrano operativno interesantno lice" B.Ž. (44) iz Sarajeva, koji je vozio "audi A8", u čijem prtljažniku su u putnoj torbi ispod garderobe pronašli pištolj "glok 45" sa okviromi 17 komada pripadajuće municije.
Vozač uhapšen na crnogorskoj granici: U vozilu konzulata Bjelorusije u BiH pronađen pištolj i municija
Pištolj i municija su privremeno oduzeti, a tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću je naložio hapšenje vozača zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
