logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vozač uhapšen na crnogorskoj granici: U vozilu konzulata Bjelorusije u BiH pronađen pištolj i municija

Vozač uhapšen na crnogorskoj granici: U vozilu konzulata Bjelorusije u BiH pronađen pištolj i municija

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Državljanin BiH B. Ž. (44) iz Sarajeva, vozač automobila vlasništvo Počasnog konzulata Bjelorusije u BiH, uhapšen je na graničnom prelazu Šćepan Polje nakon što je u vozilu pronađen pištolj, saopštila je crnogorska policija.

U vozilu konzulata Bjelorusije u BiH pronađen pištolj i municija Izvor: Uprava policije Crne Gore

Iz Uprave policije Crne Gore su naveli da je granična policija sinoć kontrolisala "inostrano operativno interesantno lice" B.Ž. (44) iz Sarajeva, koji je vozio "audi A8", u čijem prtljažniku su u putnoj torbi ispod garderobe pronašli pištolj "glok 45" sa okviromi 17 komada pripadajuće municije.

Pištolj i municija su privremeno oduzeti, a tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću je naložio hapšenje vozača zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora hapšenje BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ