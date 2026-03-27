Vozač uhapšen na crnogorskoj granici: U vozilu konzulata Bjelorusije u BiH pronađen pištolj i municija

Državljanin BiH B. Ž. (44) iz Sarajeva, vozač automobila vlasništvo Počasnog konzulata Bjelorusije u BiH, uhapšen je na graničnom prelazu Šćepan Polje nakon što je u vozilu pronađen pištolj, saopštila je crnogorska policija.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Iz Uprave policije Crne Gore su naveli da je granična policija sinoć kontrolisala "inostrano operativno interesantno lice" B.Ž. (44) iz Sarajeva, koji je vozio "audi A8", u čijem prtljažniku su u putnoj torbi ispod garderobe pronašli pištolj "glok 45" sa okviromi 17 komada pripadajuće municije.

Pištolj i municija su privremeno oduzeti, a tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću je naložio hapšenje vozača zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

