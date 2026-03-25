Banjalučaninu uhapšenom zbog droge određen pritvor

Osobi čiji su inicijali N.M. određen je pritvor, nakon što je kod njega i lica B.K. u Banjaluci pronađen kokain i druge vrste droge.

Rješenje o pritvoru za N.M. danas je donio sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci, rečeno je Srni u ovom sudu. Uhapšeni N.M. je osumnjičen da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Pritvor je određen u trajanju do mjesec dana i računa se od lišenja slobode, pa može trajati najduže do 22. aprila. Prijedlog za određivanje pritvora predložio je tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Za lice B.K. predložene su mjere zabrane koje se odnose na zabranu putovanja uz privremeno oduzimanje putnih isprava, kao i naredba da se pravovremeno javlja državnom organu.

Odluka sudije za prethodni postupak prema ovom prijedlogu nije još donesena.

Policija je prije nekoliko dana uhapsila ova dva lica zbog sumnje da su počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, a pretresom vozila koja koriste pronađeno je i oduzeto 150 grama kokaina, manje količine hašiša i marihuane, oko 8.500 KM, silikonska maska za lice, perike i gumene rukavice, više mobilnih telefona.