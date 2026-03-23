logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšene dvije osobe u Banjaluci, zaplijenjeno više od 1,3 kilograma droge

Autor Nikolina Damjanić
Policijski službenici MUP-a RS juče su u Banjaluci uhapsili N.M. i B.K. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. Tokom pretresa stana, vozila i okolnog terena pronađeno je ukupno oko 1,365 kilograma droge.

Srn2024-11-15_1020866_2.jpg Izvor: MUP RS

Pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, izvršen je pretres stana i vozila osumnjičenih, pri čemu je oduzeto oko 150 grama kokaina, manja količina marihuane i hašiša, 8.500 KM, silikonska maska, perika, gumene rukavice, mobilni telefoni i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokazi.

"Danas je po naredbi Okružnog suda Banja Luka izvršen i pretres terena u okolini korišćene lokacije, gdje je pronađeno još oko 1,2 kilograma droge koja asocira na kokain", saopšteno je iz MUP-a RS.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Banjaluka MUP RS hapšenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

