Uhapšene dvije osobe u Banjaluci, zaplijenjeno više od 1,3 kilograma droge

Policijski službenici MUP-a RS juče su u Banjaluci uhapsili N.M. i B.K. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. Tokom pretresa stana, vozila i okolnog terena pronađeno je ukupno oko 1,365 kilograma droge.

Izvor: MUP RS

Pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, izvršen je pretres stana i vozila osumnjičenih, pri čemu je oduzeto oko 150 grama kokaina, manja količina marihuane i hašiša, 8.500 KM, silikonska maska, perika, gumene rukavice, mobilni telefoni i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokazi.

"Danas je po naredbi Okružnog suda Banja Luka izvršen i pretres terena u okolini korišćene lokacije, gdje je pronađeno još oko 1,2 kilograma droge koja asocira na kokain", saopšteno je iz MUP-a RS.

zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.