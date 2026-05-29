Bijeljina dobila novu autobusku stanicu: Cijene pojedinačnih karata od 1 do 2,50 KM

Bijeljina je dobila novu zgradu autobuske stanice, a gradski javni prevoz sa 260 polazaka autobusa dnevno, počevši od ponedjeljka, 1. juna, biće subvencionisan iz lokalnog budžeta sa dva miliona KM godišnje.
Prevoz će vršiti konzorcijum koji čine četiri firme, a cijene karata za jednu vožnju iznose od jedne konvertibilne marke u jednoj zoni, preko dvije KM za vožnju u dvije zone, do 2,50 KM za vožnju u sve tri zone.
"Novi sistem je zasnovan na zonskom tarifnom sistemu. Teritorija cijelog Grada Bijeljina podijeljena je na tri zone – od prve zone koja obuhvata uže gradsko jezgro do najšire zone koja obuhvata ruralni dio Semberije. U novom sistemu javnog prevoza imamo 260 polazaka na dnevnom nivou - radnim danima i subotom, dok nedjeljom autobusi neće saobraćati u prvoj fazi", rekao je Milan Lazarević, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine.
Prema riječima nadležnih, prvi put gradskim prevozom biće obuhvaćena čitava Semberija, te da će od juna saobraćati 18 prigradskih linija sa 19 autobusa i tri gradske linije, te da po prvi put Grad Bijeljina subvencioniše gradski prevoz.
U novom sistemu javnog prevoza formirane su tri kategorije mjesečnih karata. Prvu kategoriju čine zaposleni i svi građani, drugu kategoriju čine đaci i penzioneri, a treću kategoriju čine socijalno-ugrožene kategorije stanovništva koje ostvaruju i najveći popust. Raspon cijena mjesečnih karata je od 24 do 90 KM.