Bijeljina dobila novu autobusku stanicu: Cijene pojedinačnih karata od 1 do 2,50 KM

Bijeljina je dobila novu zgradu autobuske stanice, a gradski javni prevoz sa 260 polazaka autobusa dnevno, počevši od ponedjeljka, 1. juna, biće subvencionisan iz lokalnog budžeta sa dva miliona KM godišnje.

Izvor: Gradska uprava Bijeljina

Prevoz će vršiti konzorcijum koji čine četiri firme, a cijene karata za jednu vožnju iznose od jedne konvertibilne marke u jednoj zoni, preko dvije KM za vožnju u dvije zone, do 2,50 KM za vožnju u sve tri zone.

"Novi sistem je zasnovan na zonskom tarifnom sistemu. Teritorija cijelog Grada Bijeljina podijeljena je na tri zone – od prve zone koja obuhvata uže gradsko jezgro do najšire zone koja obuhvata ruralni dio Semberije. U novom sistemu javnog prevoza imamo 260 polazaka na dnevnom nivou - radnim danima i subotom, dok nedjeljom autobusi neće saobraćati u prvoj fazi", rekao je Milan Lazarević, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine.

Prema riječima nadležnih, prvi put gradskim prevozom biće obuhvaćena čitava Semberija, te da će od juna saobraćati 18 prigradskih linija sa 19 autobusa i tri gradske linije, te da po prvi put Grad Bijeljina subvencioniše gradski prevoz.

U novom sistemu javnog prevoza formirane su tri kategorije mjesečnih karata. Prvu kategoriju čine zaposleni i svi građani, drugu kategoriju čine đaci i penzioneri, a treću kategoriju čine socijalno-ugrožene kategorije stanovništva koje ostvaruju i najveći popust. Raspon cijena mjesečnih karata je od 24 do 90 KM.