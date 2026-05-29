Hrvatska prodaje nekadašnji Spomen dom Kumrovec

Vlada Hrvatske pokreće prodaju kompleksa Naučno-studijskog centra Kumrovec, sa početnom cijenom od 2,7 miliona evra, radi revitalizacije i jačanja turizma.

Vlada Hrvatske je odlučila da proda kompleks Naučno-studijskog centra Kumrovec i okolno zemljište, dio nekadašnjeg Spomen doma Kumrovec izgrađenog 1974. godine, koji se koristio i kao smeštajno-kongresni centar.

Spomen dom je, uz nekadašnju Političku školu, koja se takođe više puta prodavala, proglašen projektom od strateške važnosti za Hrvatsku, a njime od 2023. godine upravlja Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Odlukom vlade prodaja kompleksa Naučno-studijskog centra sprovešće se putem javnog konkursa prikupljanjem ponuda, sa početnom cijenom od 2,7 miliona evra, koliko iznosi ukupna tržišna vrednost nekretnina, sa ciljem revitalizacije kompleksa, jačanja turističke ponude područja i sprečavanja propadanja objekata i troškova njihovog održavanja.

Prema prostornom planu, područje je predviđeno za privrednu i ugostiteljsko-turističku namjenu, odnosno hotel.

Uz kupoprodajnu cijenu kupac će biti u obavezi da plati i trošak izrade procembenog elaborata u iznosu od 2.833 evra, kao i trošak izrade energetskog sertifikata u iznosu od 10.350 evra.

Kakav je to kompleks?

"Spomen dom je od 1991. do 2003. godine služio za smeštaj prognanika iz ratom pogođenih područja, a danas zahtjeva velika ulaganja kako bi ponovo bio stavljen u funkciju", poručio je potpredsjednik vlade i resorni ministar Branko Bačić.

Kompleks se sastoji od tri povezane građevinske cjeline ukupne površine 8.386 kvadratnih metara, u okviru kojih se nalaze velika i mala sala, čitaonica sa bibliotekom, poslovni kabineti, recepcija, kuhinja, restoran, bazen i druge pomoćne prostorije, kao i smještajni dio sa 62 sobe i pratećim sadržajima.

Konzervatorsko odjeljenje u Krapini donelo je 29. aprila 2024. godine rešenje kojim su objekat i veći dio zemljišta stavljeni pod preventivnu zaštitu u periodu od četiri godine.

U skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, pre sklapanja ugovora o kupoprodaji biće zatraženo izjašnjenje Opštine Kumrovec i Krapinsko-zagorske županije o korišćenju prava preče kupovine.

