Hrvati kažnjeni zbog "neovlašćene zastave"

Rukometna reprezentacija Hrvatske kažnjena je zbog nekoliko ispada na Evropskom prvenstvu u rukometu 2026. godine.

EHF je konačno doneo zvanične odluke i kaznio je Hrvatski rukometni savez i selektora Dagura Sigurdsona zbog događaja na Evropskom prvenstvu 2026. godine. Hrvati su na tom takmičenju završili kao treći i uzeli su bronzu nakon pobjede nad Islandom.

HRS je kažnjen sa 10.000 evra zbog kršenja protokola tokom ceremonije dodjele medalja, dok je islandski stručnjak Dagur Sigurdson dobio kaznu od 4.000 evra zbog zapaljivih izjava tokom konferencija za medije u kojima je kritikovao EHF i organizatore takmičenja. EHF je objavio obje odluke.

"U prvom slučaju, selektor hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson kažnjen je s 4.000 evra zbog pogrdnih izjava upućenih Evropskoj rukometnoj federaciji tokom službene konferencije za medije nakon polufinala. Od toga je 2.000 evra kazne izrečeno uslovno, uz uslovnu kaznu od dvije godine.

U drugom slučaju, Hrvatski rukometni savez kažnjen je s 10.000 evra zbog kršenja službenog protokola EHF-ove ceremonije dodjele medalja i protokola o zastavama, nakon isticanja neovlašćene zastave tokom ceremonije dodjele medalja. Od toga je 2.500 evra kazne izrečeno uslovno, uz uslovnu kaznu od dvije godine", stoji u saopštenju.

Koja zastava je sporna?

Tokom cijelog turnira bilo je problema sa Hrvatima oko njihove želje da se puštaju pjesme Marka Perkovića Tompsona koji je na kraju nastupao na dočeku rukometaša u Zagrebu. Tokom ceremonije dodjele medalja hrvatski rukometaši nosili su nekoliko zastava Hrvatske, ali jedna od njih nije bila službena već zastava Herceg-Bosne sa natpisom Ljubuški.

Nekoliko rukometaša u timu je baš iz Ljubuškog, a neki su prošli kroz sistem Izviđača. Herceg-Bosna je nepriznata državna tvorevina koja je postojala od 1991. do 1996. godine na teritoriji sadašnje Bosne i Hercegovine. Ona je bila zamišljena kao hrvatska država sa prestonicom u Mostaru, a njom je vladao HDZ BIH sa Krešimirom Zubakom na čelu. Iako su joj granice na papiru bile dosta veće, zapravo je faktički obuhvatala samo dijelove terotiroje pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane.

