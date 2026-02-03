logo
Zlatko Dalić ljubomoran na novog heroja Hrvatske: "Kad ja to uradim - štetim, a strancu bravo"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Zlatko Dalić se žali što nije dobio podršku javnosti u Hrvatskoj kao selektor rukometaša Dagur Sigurdson.

Zlatko Dalić o rukometašima Hrvatske i Daguru Sigurdsonu Izvor: David Winter / Shutterstock Editorial /BO AMSTRUP / AFP/ Profimedia

Dagur Sigurdson donio je rukometnoj reprezentaciji Hrvatske još jednu medalju i postao je heroj nacije. Nije to samo zato što je izvukao maksimum iz "kauboja" i poslije srebra na Svjetskom prvenstvu prošle godine, sada je uspio da dođe i do bronze na Evropskom prvenstvu, nego što je znao i kada da podigne glas na EHF.

Stao je u zaštitu svojih rukometaša zbog toga što je bio nezadovoljan načinom na koje je organizovan turnir, zbog načina na koji su tretirani njegovi igrači, pa je zato i bojkotovao EHF i dobio značajnu podršku hrvatske javnosti. Međutim, to se ipak nije dopalo fudbalskom selektoru Hrvatske Zlatku Daliću, pošto smatra da kada je isto uradio kod FIFA - niko u Hrvatskoj nije bio na njegovoj strani.

"Sigurdson i ja isto smo postupili. Ja sam to učinio prije četiri godine i kada sam to učinio, niko me nije podržao. A sada kada je to napravio stranac, svi su ga podržali. Dobro je to Sigurdson napravio, svaka mu čast na hrabrosti...", rekao je Zlatko Dalić za "Večernji list" i dodao:

"U tri godine zaredom napravio sam možda i veću stvar bojkotujući izbor FIFA za fudbalera godine, jedini u svijetu, ali nisam zbog toga imao podršku naših medija; provlačilo se pitanje zašto to radim kada samo štetim, a kada to učini stranac, onda je zaključak - bravo, super, samo tako treba! Međutim, ponavljam: Sigurdsonu svaka čast, čestitam mu na tom postupku."

Izvor: MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia

Shvatio je Zlatko Dalić da ovo zvuči kao da je ljubomoran na Islanđanina koji mu je preoteo slavu u Hrvatskoj, tako da je rekao da se nada da će uskoro imati priliku i da se upoznaju.

"Sigurdson je vrhunski trener i stručnjak. Došao je u Hrvatsku da bi nešto napravio, u tome je uspio i svaka mu čast na tome. Ali i hrvatski selektori su osvajali medalje s Hrvatskom, Červar, Goluža, Babić... Dakle, nije Sigurdson ostvario nešto što neko prije njega već nije", dodao je selektor fudbalera Hrvatske.

"Bolje im je kad Hrvatske nema"

Osvrnuo se Zlatko Dalić i na sve ono što je dočekalo hrvatske rukometaše u Švedskoj, potom i u Danskoj, primijetivši da je nekima bolje kada Hrvatske nema.

"Velike čestitke našim rukometašima na ovom uspjehu. Nekako mi sve ovo liči na priču naše fudbalske reprezentacije, koliko ih u rukometnim institucijama ne cijene, ne doživljavaju, koliko ih pokušavaju sputati, zaustaviti na svakakve načine - od smještaja i putovanja do ishrane, a opet ti momci, sa svojim selektorom, pokazuju naš prkos, inat, ponos, domoljublje...", rekao je Dalić i dodao:

"Premali smo, mi smetamo velikim silama, za njih je bolje da nas nema, ali eto - opet nas nisu uspjeli zaustaviti. Naši momci bili su borbeni, hrabri, pravi ratnici, svaka im čast na tome i oni su osvojili još jednu medalju."

Tagovi

Rukomet Hrvatska Zlatko Dalić Dagur Sigurdson

