Najtrofejniji Hrvat je protiv Tompsona: "Sjetite se šta sam ja rekao na dočeku, to su prave poruke"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Lino Červar i Slavko Goluža oglasili su se povodom događanja na Trgu bana Jelačića gdje je Marko Perković Tompson dočekao hrvatske rukometaše.

Lino Červar o Tompsonu Izvor: Youtube/RTL/Printscreen/ MONDO/Stefan Stojanović

Hrvatski rukometaši su poslije evropske bronze dočekani u Zagrebu na Trgu bana Jelačića uz prisustvo Marka Perkovića Tompsona. Pjevač poznat po proustaškim pjesmama, redovnom uzvikivanju ustaškog pozdrava "Za dom spremni". Prvobitno grad Zagreb nije htio da im izađe u susret i da organizuje doček sa Tompsonom u programu, ali je onda ovaj pjevač dočekao rukometaše ne samo na aerodromu "Franjo Tuđman" nego i na trgu.

Najtrofejniji hrvatski selektor ikad Lino Červar nije se složio sa tim. On je istakao da ovako nešto nije trebalo da se desi nakon velikog uspjeha na Evropskom prvenstvu.

"Smatram da do svega ovoga nije trebalo doći. Naravno da, prije svega, treba čestitati igračima, selektoru i stručnom štabu na ostvarenom rezultatu i borbi koja me impresionirala. To je ono što ljude ne ostavlja ravnodušnima. 

Sjećam se da sam 2020. kad smo osvojili evropsko srebro u Švedskoj, govorio na dočeku reprezentacije na Trgu bana Josipa Jelačića. Tom prilikom sam istakao dvije stvari, a prva je bila da politika nije borba za moć, nego vještina pomirenja ljudi, jer smo zajedno puno jači nego pojedinačno. Druga stvar koju sam rekao jeste da roditelji u ovim nestabilnim i teškim vremenima moraju pomagati svojoj djeci, kao što bi i djeca do kraja života trebali da budu zahvalna roditeljima. To su poruke za koje smatram da bi i sada trebalo da dominiraju, u tom slučaju ne bismo imali ovakve nesporazume kakve imamo", rekao je Červar koji sa Hrvatskom ima olimpijsko, svjetsko zlato i dva srebra sa Mundijala, te tri sa Evropskih prvenstava.

Oglasio se i Slavko Goluža

Nekada legendarni rukometaš Hrvatske, jedan od najbolji ikada, a kasnije i selektor od 2010. do 2015. Slavko Goluža takođe je imao šta da kaže o ovakvom dočeku.

"Drago mi je da smo i bronze sada počeli slaviti, kao što se vidi sada kad vlada euforija. Ja sam u ono vrijeme bio podvrgnut velikim kritikama kad smo se kući vraćali 'samo' s bronzama. Vremena su se očito malo promijenila i sada su bronze velika stvar...", rekao je pa se dotakao Tompsona: "Svi znaju moje mišljenje po tom pitanju. Ako su rukometaši tako željeli, treba se poštovati njihovo mišljenje..."

Tagovi

Marko Perković Tompson Lino Červar Rukomet Hrvatska

