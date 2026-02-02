logo
Hrvati dočekani uz Tompsona na "Tuđmanu": Pjevale se ustaške pjesme uz zastave "Za dom spremni"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Iako je doček rukometaša Hrvatske otkazan jer su oni tražili Marka Perkovića Tompsona, to ne znači da se njegove pjesme nisu slušale na aerodromu "Franjo Tuđman" u Zagrebu.

Rukometaši Hrvatske dočekani uz Marka Perkovića Tompsona Izvor: YouTube/CatholicCroatia®

Rukometna reprezentacija Hrvatske osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u rukometu, ali je neće proslaviti sa navijačima u Zagrebu. Doček je otkazan zbog toga što su inače rukometaši zahtijevali da im peva kontroverzni Marko Perković Tompson, što gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević nije htio da im dozvoli.

Ipak, to ne znači da nije bilo Tompsonove pesme. Slavili su uz njega u svlačionici u Herningu, zvali ga na video-poziv, a čim su sletjeli na aerodrom - i na njemu su se čule kontroverzne pjesme.


Kako javljaju hrvatski mediji, čule su se čak i "Čavoglave", vjerovatno najpoznatija i najkontroverznija pesma Marka Perkovića Tompsona, dok su navijači nosili i zastave sa ustaškim simbolima poput "HOS" i "Za dom spremni", dok se sami igrači spremaju za prijem kod premijera Andreja Plenkovića u podne.

"Reći ću odmah u ime cijele ekipe da mi ne želimo da se miješamo u politiku, mi smo sporisti. Borili smo se na terenu i mislim da smo zaslužili da dobijemo lijep doček s našom željom da bude i Marko Perković Tompson na Trgu s nama", rekao je kapiten tima Martinović po povratku u Zagreb, dok su se i ostali gradovi u Hrvatskoj nudili da organizuju dočeka sa ovim pjevačem - što su tek igrači odbili.

Podsjetimo, mnoge je iznenadila i mala nagrada koju su hrvatski rukometaši dobili za osvojenu bronzu u Herningu, inače čak 16. odličje za ovaj sport u Hrvatskoj.

Tagovi

Hrvatska Rukomet Marko Perković Tompson

