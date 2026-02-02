logo
Otkriveno koliko Hrvatska plaća za bronzu rukometaša

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Koliko će država Hrvatska nagraditi hrvatske rukometaše koji su osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu u rukometu? Otkriven je iznos i mnoge je iznenadio.

Koliko novca dobijaju rukometaši Hrvatske za bronzu na Evropskom prvenstvu Izvor: Mario M. Koberg / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometna reprezentacija Hrvatske osvojila je bronzanu medalju pošto je u meču za treće mjesto na Evropskom prvenstvu u rukometu pobedila Island (34:33). Nastavljena je tako "žetva medalja" za Hrvate u rukometu, to je čak 16. odličije na tri najveća takmičenja za "kauboje", ali se još jednom pokazalo da u ovom sportu nema previše novca.

Navijači u Hrvatskoj bili su iznenađeni novčanom nagradom za bronzane rukometaše koja iznosi 5.250 evra, što smatraju da je premalo novca za mjesec dana "kidanja" na Evropskom prvenstvu.

Ministar turizma i sporta u Hrvatskoj Tonči Glavina potvrdio je da će svakom igraču, članovima stručnog štaba, kao i članovima Rukometnog saveza Hrvatske biti isplaćen pomenuti iznos: 

"Čestitam našim rukometašima na ovom velikom uspjehu.Ovo je dokaz da se radi o zlatnoj generaciji koja je već ostavila dubok trag, a siguran sam da će nastaviti da postiže velike rezultate i u godinama koje dolaze. Ovdje sam ispred Vlade kako bih ih dočekao, a u podne će ih primiti i predsjednik Vlade Andrej Plenković", rekao je Glavina.

"Stari moj, za medalju pet hiljada evra, a treneru milion evra godišnje", "Ala ste se isprsili", "Ovo je sramota", "Za polovnog golfa dvojku", samo su neki od komentara koji se nižu na društvenim mrežama.

Na kraju hrvatski rukometaši neće imati ni organizovani doček u Zagrebu zbog toga što je gradonačelnik Tomislav Tomašević odbio njihovu želju da dovede kontroverznog Marka Perkovića Tompsona.

Njegove pjesme bile su hit u svlačionici rukometaša Hrvatske tokom turnira, tražili su ga da ponovo pjeva na dočeku, ali je to odbijeno. Kada su rukometaši to čuli, nisu htjeli da im se uopšte organizuje doček u Zagrebu, dok su odbijene i opcije da to bude u nekom drugom gradu.

