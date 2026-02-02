Doček rukometaša Hrvatske je prošao uz Marka Perkovića Tompsona koji je bio centralni dio programa dočeka.

Izvor: Youtube/RTL

Rukometaši Hrvatske dočekani su na centralnom gradskom trgu u Zagrebu, na Trgu bana Josipa Jelačića uprkos brojnim komplikacijama. Rukometaši su tražili da budu dočekani u Zagrebu, ali uz prisustvo Marka Perkovića Tompsona.

Proustaški pjevač, koji je prošle godine održao koncert u Zagrebu pred 500.000 ljudi, sada ima zabranu da nastupa u Zagrebu zbog proustaških poruka i uzvikivanja ustaškog pozdrava "Za dom spremni". Nakon što je prvobitno otkazan doček u Zagrebu, a rukometašima su se Sinj i Split nudili kao mjesta dočeka, rukometaši su ipak došli na centralni trg.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Vidi opis Hrvatska dočekala rukometaše uz Tompsona: Zagreb u delirijumu pozdravio Marka Perkovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/RTL/Printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Youtube/RTL/Printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Youtube/RTL/Printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Youtube/RTL/Printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Youtube/RTL/Printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Youtube/RTL/Printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Youtube/RTL/Printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Youtube/RTL/Printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Youtube/RTL/Printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Youtube/RTL/Printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Youtube/RTL/Printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Youtube/RTL/Printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

Prvo su na aerodromu "Franjo Tuđman" dočekani sa Markom Perkovićem Tompsonom, a onda je očigledno gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević popustio pošto se i na Trgu bana Jelačića pojavio Marko Perković Tompson.

Nakon što je izvedena hrvatska himna, poslije puštanja pjesme Prljavog kazališta "Ruža hrvatska" i nekoliko navijačkih pjesama, u delirijumu je dočekan Marko Perković Tompson. On je izveo svoju pjesmu "Ako ne znaš što je bilo" pred ushićenom publikom i rukometašima koji su ga dočekali.