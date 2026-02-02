logo
Hrvatska dočekala rukometaše uz Tompsona: Zagreb u delirijumu pozdravio Marka Perkovića

Hrvatska dočekala rukometaše uz Tompsona: Zagreb u delirijumu pozdravio Marka Perkovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Doček rukometaša Hrvatske je prošao uz Marka Perkovića Tompsona koji je bio centralni dio programa dočeka.

Rukometaši Hrvatske dočekani u Zagrebu uz Tompsona Izvor: Youtube/RTL

Rukometaši Hrvatske dočekani su na centralnom gradskom trgu u Zagrebu, na Trgu bana Josipa Jelačića uprkos brojnim komplikacijama. Rukometaši su tražili da budu dočekani u Zagrebu, ali uz prisustvo Marka Perkovića Tompsona.

Proustaški pjevač, koji je prošle godine održao koncert u Zagrebu pred 500.000 ljudi, sada ima zabranu da nastupa u Zagrebu zbog proustaških poruka i uzvikivanja ustaškog pozdrava "Za dom spremni". Nakon što je prvobitno otkazan doček u Zagrebu, a rukometašima su se Sinj i Split nudili kao mjesta dočeka, rukometaši su ipak došli na centralni trg.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Prvo su na aerodromu "Franjo Tuđman" dočekani sa Markom Perkovićem Tompsonom, a onda je očigledno gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević popustio pošto se i na Trgu bana Jelačića pojavio Marko Perković Tompson.

Nakon što je izvedena hrvatska himna, poslije puštanja pjesme Prljavog kazališta "Ruža hrvatska" i nekoliko navijačkih pjesama, u delirijumu je dočekan Marko Perković Tompson. On je izveo svoju pjesmu "Ako ne znaš što je bilo" pred ushićenom publikom i rukometašima koji su ga dočekali. 

Tagovi

Marko Perković Tompson Rukomet Hrvatska

