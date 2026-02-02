Obrt u Hrvatskoj: Tompson ipak pjeva rukometašima, biće dočeka u Zagrebu

Iako je doček rukometaša Hrvatske prvo otkazan jer su tražili da na njemu peva Marko Perković Tompson, došlo je do preokreta i kontroverzni pjevač će ipak zabavljati Zagrepčane.

Marko Perković Tompson ipak će pevati na dočeku hrvatskih rukometaša u Zagrebu, nakon što je organizaciju ovog događaja preuzela Vlada Hrvatske. Prvobitno je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević zabranio Tompsona na dočeku, na šta su se pobunili rukometaši i "desne struje" u Hrvatskoj, da bi ipak jutros došlo do preokreta.

Kontroverzni pjevač, čije pesme sadrže ustašku i fašističku konotaciju, omiljen je među rukometašima Hrvatske i uz njegovu muziku su slavili bronzu na Evropskom prvenstvu u rukometu, tako da su zahtevali da ih i ovoga puta zabavlja.

Kada su čuli da je Tomislav Tomašević odbio da im ispuni želju i angažuje Tompsona, pobunili su se i tražili da se doček otkaže, dok ih nije interesovalo ni da bude organizovan u nekom drugom gradu u Hrvatskoj. Čini se da su znali će ipak uspjeti da dobiju šta su tražili, pošto su ih danas navijači na aerodromu "Franjo Tuđman" u Zagrebu dočekali njegovim pjesmama i zastavama na kojima se veliča HOS, što je bio izuzetan pritisak na čitavu Vladu.

Njom predsjedava premijer Andrej Plenković, inače član desno orijentisane stranke HDZ, koja je bliska sa Tompsonom, dok s druge strane Tomislav Tomašević (stranka "Možemo") nije imao način da zaustavi ovaj koncert kada se Vlada Hrvatske ponudila da ga organizuje i plati.

Doček hrvatskih rukometaša je od 18 časova na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu.

