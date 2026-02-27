Senzacija u Atini: Crna Gora srušila Grčku u dramatičnoj završnici

Crna Gora pobijedila je Grčku u prvom od dva meča kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Crne Gore iznenadila je Grčku i slavila u drugom kvalifikacionom prozoru za Mundobasket 2027 i to u Atini. Ekipa Andreja Žakelja bila je bolja u završnici 67:65, a Zoran Nikolić vodio je tim sa 19 poena, šest skokova i jednom asistencijom za 25 minuta igre.

Vodila se gotovo ujednačena borba, ali je Crna Gora bila korak ispred. Susret je obilježio i mali broj poena, pošto su po četvrtinama ekipe ubacile 17:19, 21:21, 14:15, 13:12. Grčka je minut i 32 sekunde prije kraja imala prednost, vodila 65:63 nakon poena Panajotisa Kalaitzakisa, a onda je domaćin potpuno stao.

Na drugoj strani, Zoran Nikolić je poslije tajm-auta postigao koš za izjednačenje, a potom je Emir Hadžibegović bio precizan nakon skoka u napadu poslije promašaja Kostasa Papanikolaua za tri poena. Tako je Crna Gora 37 sekundi prije kraja vratila prednost i, iako je Grčka imala priliku da izbori produžetak ili pobjedu, to se nije desilo.

U ekipi Grčke Kostas Adetokunpo je bio najbolji sa 13 poena, a Kostas Papanikolau pratio ga je sa 12.

Crna Gora pokazala je hrabrost i ostvarila drugu pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. U prvom prozoru poražena je od Portugala, a potom je bila bolja od Rumunije. Naredni meč tim Andreja Žakelja igraće u ponedjeljak protiv istog rivala u 19 sati u Podgorici.