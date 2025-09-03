Britanci poslije 12 godina našli žrtvu na Eurobasketu: Istorijskom pobjedom izbacili Crnu Goru sa takmičenja

Velika Britanija prekinula je dug niz poraza na Eurobasketu.

Izvor: fiba.basketball

Crna Gora ispala je sa Evropskog prvenstva nakon što je Velika Britanije bila bolja od izabranika Boška Radovića. Ovo je bolan poraz za Nikolu Vučevića i ostatak ekipe, a s druge strane Britanci su prekinuli veoma dug niz poraza, sve do trijumfa na Crnom Gorom ovaj tim je vezao 15 izgubljenih mečeva i na Eurobasketu nije slavio od 2013.

Velika Britanija napravila je podvig na ovom takmičenju izbacivši Crnu Goru i upisavši prvi trijumf poslije 12 godina. Posljednji kad je ovaj tim slavio na Evropskom prvenstvu bile je 8. septembra 2013. kad je u Grupi A pobijedila Njemačku 81:74. Na istom takmičenju Britanija je zabilježila pobedu i nad Izraelom od 75:71, ali dvije pobjede nisu bile dovoljne da bi se plasirala u dalju fazu takmičenja. Nepremostive prepreke ovom timu data su bile Francuska, Belgija i Ukrajina.

Igrala je Velika Britanija i 2017. kad se u grupi D našla sa Rusijom, Srbijom, Letonijom, Turskom i Belgijom. Činjenica - bila je to jaka grupa, pa tako ovaj tim nije uspio ni ovdje da iznenadi. Najubjedljiviji poraz Englezi su pretrpjeli od Srbije koja je tada slavila 82:68.

Ostala je i 2022. i Eurobasket koji je bio održan u Berlinu. Tada je Britanije igrala u grupi C, protiv Italije, Estonije, Grčke, Hrvatske i Ukrajine i ponovo je ostala bez pobjede na velikom takmičenju.

Obraz je osvjetlala ekipa Marka Štojtela, koja je poslije 12 godina zabilježila pobjedu nad timom Crne Gore. Vodio se poprilično ujednačen, meč ali su Britanci imali prednost i na poluvremenu. I sjajna igra Nikole Vučevića koji je postigao dabl-dabl (31 poena, 11 skokova i sedam asistencija) i zasigurno želio da se u najljepšem mogućem stilu oprosti od reprezentacije, nije bila dovoljna za pobjedu i plasman u dalju fazu takmičenja. Na drugoj strani Englezi su bili borbeni, a vodio ih je Mils Heson koji je postigao 25 poena, a slijedio ga je Akvaši Jeboa sa 23.

Nakon bolnog poraza oglasio se i Nikola Vučević koji je rekao: "Veliko razočarenje, ali tako je ponekad u sportu. Za mene bi bilo sjajno da sam završio karijeru tako što sam otišao u Rigu, ali tako je kako je. Na kraju bih se zahvalio saigračima, trenerima, svima u savezu, a posebno navijačima. Nedostajeće mi da igram za reprezentaciju, volio bih da se završilo drugačije. Sada je vreme da sledeća generacija ostavi svoj trag."

Zanimljivo da će u ovoj grupi Švedska i u slučaju poraza od Litvanije proći dalje, pa im je tako jedna pobjeda sasvim dovoljna za plasman u narednu fazu dok recimo Bosna i Hercegovina mora da upiše tri pobjede kako bi našla mjesto u osmini finala Eurobasketa.