"Rado ću da predam tim onome ko misli da može da napada Srbiju": Selektor spustio Crnu Goru na zemlju

Selektor Crne Gore Boško Radović istakao je da njegov tim u ovom momentu ne može da se takmiči sa najboljima i da je ovo maksimum.

Izvor: FIBA Media/Youtube/Printscreen

Crna Gora je na iznenađenje vjerovatno svih u košarkaškoj Evropi izgubila od Velike Britanije u posljednjem kolu grupne faze Eurobasketa i tako je ostala bez šanse da se u nokaut fazi nađe oči u oči sa Srbijom.

Nakon što se obratio Nikola Vučević kome je ovo bio posljednji meč u dresu nacionalnog tima, poraz je analizirao i selektor Boško Radović. Tokom cijelog turnira je ponavljao da je nezadovoljan igrom svog tima, a sada je to opet rekao.

"Čestitam timu Velike Britanije na sjajnoj utakmici večeras. Mi smo završili kako smo i počeli. Prvi meč smo primili 100 poena, posljednji 90. Svaka utakmica ista priča, možda je sa Švedskom bilo malo bolje. Mnogo izgubljenih lopti, bez odbrane, bez energije, bez mnogo stvari. Ipak na kraju ne zaslužujemo da prođemo grupu kad igramo ovako kako igramo. To se desilo. Sva odgovornost za ovaj turnir je na meni i neke analize ćemo uraditi u narednim danima", rekao je Boško Radović.

Na kraju pomenuo i Srbiju

Selektor Crne Gore je na kraju svog obraćanja istakao da ovo nije tragičan rezultat, kao i da se zahvaljuje Nikoli Vučeviću i Vladimiru Mihailoviću na sjajnim nastupima za Crnu Goru tokom karijere.

"U situaciji kakvoj smo bili nije smak svijeta. imali smo pet-šest debitanata ovdje koji su vidjeli kakva je atmosfera i koji je nivo košarke. Imali smo Nikolu i Vlada, igrače koji su tu više od decenije koji su pokušali da daju ekstra kvalitet i ekstra iskustvo međutim nisu uspeli na kraju. Sva odgovornost je na meni, apsolutno. Za sve odluke sam ja odgovoran. Na kraju bih se zahvalio kapitenima, i Nikoli i Vladu, na puno godina zajedničkog rada. Sjajno smo radili i družili se i zahvaljujem se na svima", istakao je on.

Naglasio je da su neka očekivanja javnosti u Crnoj Gori nerealna i da u ovom momentu nacionalni tim nije u stanju da se takmiči sa najboljima u Evropi - Njemačkom, Litvanijom, Srbijom...

"Sve smo uradili kontra od onoga što smo se dogovorili. Ne mogu vam sada opravdavati ni pravdati ni sebe ni igrače ni bilo koga i dokazivati se i objašnjavati da naše utakmice više nisu Njemačka i Litvanija, a bile su do skoro. Sada više nisu, iskreno da vam kažu juče su me pitali novinari za kritike poslije utakimica sa Njemačkom i Italijom. Ja ću veoma rado predati nekome ovu tablu i pištaljku ko može u ovim uslovima, sa ovim sastavima da napada i prijeti Nemačkoj, Srbiji, Litvaniji. Nikakav problem.", zaključio je Radović.

Kamo dalje?

Sada će se povući Nikola Vučević, vrlo vjerovatno i Vladimir Mihailović, a teško da ćemo i Kajla Olmana opet gledati u nacionalnom timu. Zanimalo je novinare šta je plan Crne Gore za budućnost.

"Naredni korak je velika reorganizacija od U14 do prvog tima. Moramo da radimo jako puno. Jedna generacija je upravo otišla sa velike scene i moramo da uradimo mnogo toga. Sada smo u lošem trenutku jer su naša tri mlada igrača otišla u Ameriku u NCAA i moramo da se reorganizujemo zbog toga.

Pored svih problema, izostanaka igrača iz raznih razloga i mnogo drugih problema koji su nas zadesili, to je to u ovom trenutku iako smo poslije pobjede nad Švedskom htjeli da se skupimo.. Kažem vam, ne možemo mi da igramo utakmice, Crna Gora ni sada ni prije teško je mogla da igra sa nekim na veliki rezultat, na mnogo poena", zaključio je on.