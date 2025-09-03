"Volio bih da se završilo drugačije": Nikola Vučević upozorio cijelu Evropu poslije sloma na Eurobasketu

Nikola Vučević je poslije poraza Crne Gore od Velike Britanije istakao da je htio da se oprostio od reprezentacije u Rigi u nokaut fazi, ali je upozorio sve u Evropi na NCAA i probleme sa kojima se evropska košarka susreće.

Izvor: FIBA Media/Youtube/Printscreen

Nikola Vučević je uradio šta god je mogao, postigao je 31 poen, dodao je skokove i asistencije tome, ali se na kraju oprostio od igranja za selekciju Crne Gore porazom od Velike Britanije na Eurobasketu. Na kraju je ovo bila prva pobjeda Britanije na prvenstvima od 2013. godine, a Vučević je istakao da je razočaran ovakvim odlaskom.

"Veliko razočarenje za nas, ali prvo da čestitam Velikoj Britaniji. Zaslužili su da pobjede, igrali su bolje od početka, bili su agresivniji. Tokom meča su uradili više. Što se tiče nas ovo je veliko razočaranje. Nismo igrali kako treba, a propustili smo veliku šansu. Donosili smo loše odluke, defanzivno nismo mogli da branimo rivala. Ovakva utakmica zaslužuje veliku koncentraciju", rekao je Vučević.

On je od 2010 dio seniroskog tima Crne Gore i sada je htio da se u Rigi oprosti, ali zapravo je odigrao posljednji meč u Nokija Areni u Tampereu. Crna Gora je u grupi B pobijedila samo Švedsku, a poražena je od Njemačke, Litvanije, Finske i Velike Britanije. Imali su Crnogorci šansu za meč sa Srbijom ili Turskom u drugoj fazi u Rigi, ali to se neće desiti.

"Veliko razočarenje, ali tako je ponekad u sportu. Za mene bi bilo sjajno da sam završio karijeru tako što sam otišao u Rigu, ali tako je kako je. Na kraju bih se zahvalio saigračima, trenerima, svima u savezu, a posebno navijačima. Nedostajeće mi da igram za reprezentacij, volio bih da se završilo drugačije. Sada je vrijeme da sljedeća generacija ostavi svoj trag."

Ponosan sam, mi smo mala zemlja

Upitan je da li je na kraju zadovoljan i ponosan svime što je uradio za Crnu Goru kao košarkaš, kao i da li se sjeća svog prvog dolaska u seniorski tim Crne Gore.

"Veoma sam ponosan, mi smo mala zemlja i nemamo mnogo košarkaša. Svaki put kada dođemo na veliko takmičenje to je veliki uspjeh. Ovo je bila velika čast, probali smo da predstavljamo našu zemlju. Neke turnire smo igrali jako dobro, neke loše, ali tako to ide. Veoma sam srećan što sam igrao sa ovim momcima, sa mnogima sam postao veliki prijatelj. Sjećam se, bilo je to 2010. godine. Bile su to kvalifikacije za Eurobasket. Nisam igrao, ali sam prošao pripreme. Imali smo mnogo veterana ispred mene, ali je to bilo sjajno iskustvo da igram sa njima."

Šta sada čeka Crnu Goru?

Izvor: FIBA Media/Youtube/Printscreen

Sada slijede neke nove stvari za Crnu Goru. Vladimir Mihailović, Kajl Alman i Nikola Vučević se vjerovatno povlače, moraće neki novi momci da povuku. A za kraj je Vučević imao poruku i za cijelu košarkašku Evropu.

"U sportu generalno svaka generacija ima svoj put. Ova je jedna od najboljih u istoriji Crne Gore, od mlađih kategorija nadalje. Pogotovo smo bili uspješni na Eurobasketu 2022 i Mudndobasketu 2023. Bilo je mnogo dobrih igrača, ali sada smo stari i vrijeme je da se pojave novi igrači, mladi talenti. Neki su otišli na NCAA, biće to veliki problem za evropsku košarku. Klubovi u Evropi moraju da nađu načina da daju šansu mladim igračima. Sada kada odete u NCAA dobijete šansu da igrate i dobijete mnogo novca. Ja sam prošao kroz taj sistem i mislim da je jako dobar ako odete kod pravog trenera. Moraju mladi momci da ne idu samo za novcem, nego da gledjau dobro mjesto za sebe. Vidjećemo kako će biti, ali imamo mnogo talenta", završio je on.