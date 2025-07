Nikola Vučević i Crvena zvezda? Ovo je istina

Iskusni crnogorski NBA centar Nikola Vučević oglasio se povodom glasina da je spreman da zaigra u Evroligi.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Vučević je tokom cijele prošle sezone bio tema brojnih glasina, a posljednja vijest je da je Čikago čak spreman da krene stopama Milvokija i da ga otpusti. Sada se u intervjuu za grčke medije osvrnuo na te glasine i istakao da nema nikakvu namjeru da napušta NBA ligu.

Više puta je naglasio da navija za Crvenu zvezdu i da bi volio da obuče dres crveno-bijelih, ali očigledno da za to još nije došlo vrijeme. Crvena zvezda ima popunjen sastav na mjestu centra, a Vučević neće da mrda iz NBA lige, a možda ni iz Bulsa.

"Bilo je mnogo glasina o tome da li ću biti trejdovan ili ne, a posljednja je da odlazim iz Čikago Bulsa. Informacije koje sam ja dobio od tima su takve da sam nedavno pričao sa Arturasom (Karnišovasom, generalnim direktorom prim. aut) uvjeren sam da ništa od toga nije istina. Tako da očekujem da ostanem u Bulsima. Imam još godinu dana ugovora i onda ćemo vidjeti šta se dešava. Moj jedini fokus je NBA liga. Želio bih da ostanem tamo što duže je moguće i mislim da mogu da ostanem tamo jako puno. Imao sam jako dobru sezonu, jednu od mojih najboljih u karijeri", rekao je za "Atletiko" Vučević.

Vidio je da se Zvezda interesuje

Od skora se pisalo i da su brojni evroligaški timovi, a među njima i Crvena zvezda, interesuju za centra iz Crne Gore. Ipak za sada o tome uopšte ne razmišlja.

"Veoma se dobro osjećam fizički. Mislim da me timovi u NBA cene i da naravno moguda razumijem da će tokom vremena moja uloga modža biti promijenjena i da ću biti u drugačijoj situaciji. To sam spreman da prihvatim. Vidio sam članak o tome da se za mene interesuju timovi iz Evrolige, ali za sada to nije nešto o čemu razmišljam", rekao je on

Sprema se za Eurobasket

Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

"Uvijek je ogromna čast da igram za svoju zemlju i da predstavljam svoje ljude u svakoj prilici u svakom takmičenju. Zabavno je da se gira na Eurobasketu i Svjetskom prvenstvu, kada se igra protiv velikih igrača i drugih država. U nacionalnom timu igrate bez plate jer zaista želite da igrate, potpuno je drugačiji osjećaj. Ja uvijek lično uživam u tome", završio je Vučević.

(MONDO)

BONUS VIDEO: