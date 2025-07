Skot Polard je sada ispričao kako je folirao da može da izdrži kako bi što duže ostao u timu Bostona koji je 2008. godine osvojio NBA titulu.

Izvor: MN Press/Instagram/scotp31

Sjećamo se Skota Polarda iz perioda kada je igrao za Sakramento Kingse kao prva rezerva Krisu Veberu i Vladi Divcu ispod koša, a nakon kraja karijere imao je visoki centar mnogo problema sa zdravljem. Presađeno mu je srce i ostao je živ poslije velike borbe, a sada se dotakao problema tokom karijere.

Završio je sezonu 2007/08 kao igrač Boston Seltiksa i uzeo šampionski prsten, a to je uradio tako što je lagao da nije povrijeđen. Sada je na tviteru otkrio da je poslije dvadesetak utakmica te godine znao da je sa njim gotovo.

"Doživio sam povredu koja mi je završila karijeru na meču Boston Seltiksa i Finiks Sansa u Finiksu 2008. godine. Uspio sam da izlažiram i ostatak meča završim, a onda sam počeo naredni meč u Portlandu. Dok Rivers je na kraju shvatio da se ne krećem dobro i poslao me kući na operaciju. Karijera je bila gotova, ali ne žalim", napisao je Polard.

Srce je bilo u redu, problem je drugačiji

Vidi opis "Lagao sam, igrao povrijeđen i uzeo prsten": Divac ga dovodio u Beograd, a danas je NBA as jedva živ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Skot Polard je izabran kao 19. pik na draftu 1997. godine, a poslije godinu dana u Detroitu igrao je četiri godine u Sakramento Kingsima. Nakon toga je tri godine nastupao u Indijani, pa po godinu dana u Klivlendu i Bostonu. Dok je igrao košarku srce mu nije pravilo probleme.

"To što sam čuvao Šeka na vrhuncu karijere mi je sigurno skratilo karijeru više nego bilo šta drugo, ali moja leđa i zglobovi su me otjerali u penziju. Volio bih da sam izvukao još sezonu ili dvije iz tijela, ali to što sam operisao oba članka je razlog što sam odšepao u penziju. Srce je bilo dobro i funkcionisalo je sasvim u redu do marta 2021. godine. Virus mi je pokrenuo genetsku bolest", napisao je na pitanja o tome da li je zbog NBA karijere imao kasnije problema sa srcem.

Kakve je probleme sa zdravljem još imao Polard?

Vidi opis "Lagao sam, igrao povrijeđen i uzeo prsten": Divac ga dovodio u Beograd, a danas je NBA as jedva živ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Twitter/ScotPollard31/Screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Nekadašnji div u reketu Sakramenta je kada je napunio 50 godina morao da ide na transplataciju srca. Tako mu je spasen život, a iako je od tada mnogo bolje rekao je da i dalje ne smije da radi i izlaže se rizicima i naporima. Prije svega zato što mu je otac umro od infarkta 1991. godine, a dvoje od petoro braće trenutno imaju pejsmejkere.

"Ne mogu da budem siguran i da se prijavim za nešto uz uvjeravanje da ću biti tu svakodnevno. I dalje ima dana kada moje tijelo samo kaže 'Ne, danas nećeš napuštati kuću, Kada su mi doktori izvadili srce, shvatili su da sam mnogo bliži smrti nego što su mislili. Ne mislim da bih preživio još nekoliko nedjelja", rekao je Polard za "ESPN" o svojoj transplantaciji.

Divac ga doveo u Beograd

Skot Polard je bio među velikanima košarke koji su u Beogradu ispratili Vlada Divca u penziju. Spektakularnom oproštaju prisustvovali su bivši reprezentativci Jugoslavije Aleksandar Đorđević, Dejan Bodiroga, Predrag Stojaković, Predrag Danilović, Zoran Savić i Žarko Paspalj, Divčevi saigrači iz NBA lige Kris Veber, Skot Polard i Glen Rajs, kao i treneri sa kojima je radio Dušan Ivković, Duško Vujošević, Kime Bogojević, Rusmir Halilović ali i trener šampiona NBA Greg Popović.