Andrej (15) vrijedi milione, a Mađarska ga uzela Srbiji: Najveći klubovi Evrope se otimaju za njega

Talentovani ofanzivac Andrej Vasiljević mogao bi da bude jedan od najboljih igrača u reprezentaciji Mađarske.

Izvor: Petrášek Radek / ČTK / Profimedia

Tokom prethodnih godina Srbija je vodila mnogo bitaka za fudbalere koji su rođeni u inostranstvu, ali imaju srpsko porijeklo. neke od njih su dobijene, neke izgubljene, a nova će stići na red veoma brzo. Reč je o Andreju Vasiljeviču, talentovanom fudbaleru čiji je otac svojevremeno bio jedan od najboljih igrača mađarskog prvenstva, pa je porodica tamo ostala da živi i nakon karijere.

Kako prenosi "Nemzeti Sport", Andrej Vasiljević (15) je već na radaru najvećih klubova iz Zapadne Evrope.On ima srpsko porijeklo i mađarski pasoš, već je reprezentativac u mlađim selekcijama, a u budućnosti bi mogao da bude "orao" - ukoliko Fudbalski savez Srbije na vrijeme odreaguje i popriča sa njegovom porodicom.

Mediji u Mađarskoj tvrde da su timovi poput RB Lajpciga, Intera, Benfike, Hamburga i drugih već sada spremni da izdvoje višemilionsku svotu novca i kupe talentovanog fudbalera. Andrej im je zapao za oko jer se već sa 15 godina takmiči u omladinskom fudbalu, sa rivalima koji su po tri ili četiri godine stariji od njega.

Andrej je ofanzivac, a u Mađarskoj smatraju i da je budućnost tamošnjeg fudbala, pa se mediji već sada bave time gdje bi najbolje bilo da nastavi karijeru. Očekivanja su ogromna, jer je talentovani Vasiljević trenutno najmlađi igrač sa profesionalnim ugovorom u Mađarskoj.

Ko je Dušan Vasiljević, bivši srpski fudbaler?

Nekadašnji vezni igrač Dušan Vasiljević (43) nastupao je svojevremeno za Kolubaru, crnogorski Mogren i obrenovački Radnički, a zatim je gradio inostranu karijeru. Pored Energi Kotbusa, Slavije iz Praga i austrijskog Ricinga, Vasiljević je nosio dres brojnih mađarskih ekipa.

Svojevremeno je osvojio dvije šampionske titule i jedan Kup Mađarske, a samo u ta dva takmičenja odigrao je preko 300 mečeva. Na 264 meča u prvenstvu Mađarske imao je 48 golova i 27 asistencija, dok je u Kupu Mađarske na 38 mečeva imao 18 golova i četiri asistencije. Te partije godinama su prolazile ispod radara u Srbiji.