Biće srpsko polufinale Evrokupa: Alimpijević kroz dramu uveo Bešiktaš među četiri

Ekipa Bešiktaša je pod vođstvom srpskog stručnjaka Dušana Alimpijevića ušla u polufinale Evrokupa, eliminisavši Trento u burnoj završnici, 77:76. Centar italijanskog tima Džordan Baje imao je priliku da u posljednjim trenucima izjednači rezultat i izbori produžetak, ali je promašio drugi penal i tu je bio kraj utakmice. Alimpijević je otišao da se rukuje sa trenerom gostiju Masimom Kanćelijerijem, koji je stavio obje ruke na ramena srpskog trenera i proveli su nekoliko trenutaka u srdačnom razgovoru.

Bio je ovo bolan poraz Trenta i važna pobjeda Bešiktaša, jer je njom ušao u polufinale Evrokupa, u kojem će igrati protiv Bahčešehira koji sa klupe takođe vodi srpski trener, Marko Barać. Za razliku od prve dvije runde plej-ofa, u narednoj će biti igrano na dvije pobjede. Drugi par činiće Burg i pobjednik duela Hapoel Jerusalim - Turk Telekom, koji se u srijedu uveče igra u Hali sportova "Ranko Žeravica".

Alimpijević je već vodio tim u finalu Evrokupa 2022. godine, na klupi Burse, kada je doživio poraz u meču za trofej i plasman u Evroligu protiv Virtusa. Ove sezone, ima obezbijeđeno polufinale tesnom i uzbudljivom pobedom protiv Trenta, u kojoj su najefikasniji igrači Bešiktaša bili Džona Metjuz sa 23 poena, Entoni Braun sa 16 poena i sedam skokova, Ante Toni Žižić sa 11 poena i Konor Morgan sa 10.