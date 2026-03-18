logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Biće srpsko polufinale Evrokupa: Alimpijević kroz dramu uveo Bešiktaš među četiri

Goran Arbutina
0

Bešiktaš je pod vođstvom Dušana Alimpijevića ušao u polufinale protiv Bahčešehira, na čijoj klupi takođe sjedi srpski trener, Marko Barać.

Bešiktaš u polufinalu Evrokupa Izvor: TV Arena sport/screenshot

Ekipa Bešiktaša je pod vođstvom srpskog stručnjaka Dušana Alimpijevića ušla u polufinale Evrokupa, eliminisavši Trento u burnoj završnici, 77:76. Centar italijanskog tima Džordan Baje imao je priliku da u posljednjim trenucima izjednači rezultat i izbori produžetak, ali je promašio drugi penal i tu je bio kraj utakmice. Alimpijević je otišao da se rukuje sa trenerom gostiju Masimom Kanćelijerijem, koji je stavio obje ruke na ramena srpskog trenera i proveli su nekoliko trenutaka u srdačnom razgovoru.

Bio je ovo bolan poraz Trenta i važna pobjeda Bešiktaša, jer je njom ušao u polufinale Evrokupa, u kojem će igrati protiv Bahčešehira koji sa klupe takođe vodi srpski trener, Marko Barać. Za razliku od prve dvije runde plej-ofa, u narednoj će biti igrano na dvije pobjede. Drugi par činiće Burg i pobjednik duela Hapoel Jerusalim - Turk Telekom, koji se u srijedu uveče igra u Hali sportova "Ranko Žeravica".

Alimpijević je već vodio tim u finalu Evrokupa 2022. godine, na klupi Burse, kada je doživio poraz u meču za trofej i plasman u Evroligu protiv Virtusa. Ove sezone, ima obezbijeđeno polufinale tesnom i uzbudljivom pobedom protiv Trenta, u kojoj su najefikasniji igrači Bešiktaša bili Džona Metjuz sa 23 poena, Entoni Braun sa 16 poena i sedam skokova, Ante Toni Žižić sa 11 poena i Konor Morgan sa 10. 

Tagovi

Evrokup KK Bešiktaš

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC